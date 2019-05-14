В понедельник обстановка на рынке по-прежнему была напряженной из-за обострения конфликта США и Китая, и этот фактор продолжил оказывать давление на активы развивающихся рынков. Доходность UST10 возобновила падение из-за бегства инвесторов в качественные активы и за день показала значительное снижение – на 7 б.п. до 2,40%, что в некоторой степени сдерживало снижение котировок евробондов. Цены на нефть при этом сначала стремительно выросли до 72,5 долл./барр., после чего обрушились до 70 долл./барр., но падение вечером оказало лишь незначительное влияние на цены еврооблигаций. Суверенные бумаги РФ по итогам дня немного подешевели – всего на 0,1–0,2 п.п., а доходности вдоль кривой выросли лишь на 1 б.п. Примерно такие же результаты показали и евробонды других стран ЕМ, правда, турецкие бумаги по-прежнему дешевели быстрее аналогов. Таким образом, z-спреды евробондов развивающихся рынков, и в частности российских бумаг, продолжили расширяться, и это движение сейчас напрямую будет зависеть от новостей по торговой войне США и Китая.

Корпоративные евробонды тоже незначительно подешевели. В корпоративном сегменте динамика тоже была крайне вялой, большинство бумаг показали лишь незначительное снижение котировок. Так, в нефтегазовом секторе евробонды в цене почти не изменились, все движения были в пределах 0,1 п.п. от номинала. Еврооблигации госбанков также торговались сдержанно, а среди бумаг частных банков в аутсайдерах оказались выпуски МКБ, которые потеряли по 0,1–0,4 п.п. от номинала. Евробонды металлургического сектора тоже просели не более чем на 0,1 п.п., а в телекоммуникационном секторе падением на 0,2 п.п. выделились некоторые бумаги VEON. Также отдельно стоит отметить выпуск Global Ports GLPRLI’23 (YTM 5,4%), прибавивший 0,2 п.п. от номинала. Сегодня внешний фон скорее нейтральный: доходность UST10 сегодня утром незначительно подросла (до 2,41%), и цены на нефть отыграли лишь некоторую часть вчерашнего падения. Азиатские рынки по-прежнему в минусе, но фьючерсы на американские индексы дорожают.