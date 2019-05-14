ЦБ проведет сегодня аукцион по размещению 21 выпуска КОБР с погашением 14 августа. Как обычно, ставка купона равна ключевой ставке ЦБ на каждый день обращения, размещаются бумаги с дисконтом к номиналу. Объем выпуска составляет 600 млрд руб. Размещение приурочено к погашению одного из выпусков КОБР, находящихся в обращении, объем погашения составляет 500 млрд руб. Мы полагаем, что значительная часть этих средств будет реинвестирована в новый выпуск. Вопрос, будет ли новый выпуск размещен полностью, остается открытым: с одной стороны, сейчас избыток ликвидности в банковской системе сравнительно невысок, объем банковских депозитов в ЦБ в последнее время значительно сократился, а с другой стороны, на этой неделе предстоят погашения ОФЗ, что обеспечит дополнительный приток ликвидности и, возможно, отчасти поддержит спрос на КОБР.

Также сегодня ЦБ проведет депозитный аукцион сроком на семь дней. На фоне значительного профицита бюджета и роста размещений ОФЗ, которые позволили стерилизовать большой объем средств, навес избыточной ликвидности в банковской системе существенно сократился с начала года. Даже интервенции на валютном рынке не способны компенсировать отток средств по другим каналам. Помимо этого, в преддверии завтрашних платежей во внебюджетные фонды сохраняется спрос на ликвидность со стороны ряда банков. Более того, банки по-прежнему привлекают рублевую ликвидность по операциям «валютный своп» с ЦБ, причем объем этой задолженности продолжает расти. Мы полагаем, что предложение на сегодняшнем депозитном аукционе окажется сравнительно невысоким.