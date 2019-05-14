В понедельник акции Роснефти оказались среди лидеров роста после публикации отчетности за первый квартал, сегодня бумаги прибавляют 0,86%. Добыча компании остается стабильной — около 4,65 млн баррелей в сутки. По сравнению с октябрьским уровнем производство сократилось примерно на 1%, но в сопоставлении год к году выросло на 3,4%, преимущественно за счет внутренней добычи. Цена на нефть повысилась более чем на 35% в рублях и в долларах.

Это обусловило позитивную динамику показателя EBITDA (+40%), денежного потока и прибыли. Рост свободного денежного потока на 40% поможет компании сократить долг на $2 млрд в текущем квартале. Улучшение финансовых показателей обусловлено контролем над расходами, которые снизились на 4,9%, до 195 руб. за баррель; сокращением капзатрат по сравнению с четвертым кварталом на 16%, до 214 млрд (нормальный сезонный уровень); а также ростом продаж на фоне повышения цены на нефть.

Высокая прибыль и сокращение долговой нагрузки способствуют росту дивидендов Роснефти. В 2019 году выплата может составить не менее 25 руб. на акцию, что соответствует текущей доходности около 6%. Полагаем, что акции Роснефти оценены справедливо, во втором квартале их котировки будут выглядеть лучше рынка. Диапазон для бумаг компании: 390–440 руб.