Негативная реакция рынков на срыв торговых переговоров постепенно сходит на нет
Во вторник негативная реакция рынков на срыв торговых переговоров постепенно сходит на нет, и к середине дня доллар корректировался на большинстве развивающихся рынках после вчерашнего укрепления. Отыграв негатив, инвесторы сразу же получили новую надежду на урегулирование торговых споров, которая будет связана с возможной встречей лидеров США и Китая на саммите G20 в июне.
Рубль после первой половины дня укреплялся на 0,13% к доллару, торгуясь чуть ниже 65,4, а в утренние часы отечественная валюта укреплялась до диапазона 65,20-65,25. Общая коррекция американской валюты на развивающихся рынках позволяла рублю игнорировать снижение цен на нефть. Стоимость марки Brent после 12:00 теряла около 0,14%, хотя удерживала важный рубеж выше 70 долл. за баррель.
На внутреннем рынке в среду стартует очередной период платежей в бюджет, который откроет уплата обязательных страховых взносов. К началу текущей недели остатки ликвидности на корсчетах банков в ЦБ вернулись на комфортный уровень в 2,3-2,4 трлн рублей. Несмотря на завтрашнее начало налогового периода, ЦБ увеличил лимит на недельном депозитном аукционе до 1,51 трлн руб. (против 1,21 трлн руб., размещенных неделей ранее). Однако даже если банки воспользуются сегодняшним лимитом в полной мере, первые платежи в бюджет не вызовут затруднений у основных участников рынка.
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