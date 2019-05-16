Компенсирующие выплаты нефтяникам снизили планы Минфина по допдоходам
Вчера Минфин опубликовал параметры изменений в Федеральный бюджет 2019 г., которые в целом оказались «косметическими». Наиболее интересной, на наш взгляд, является ситуация с нефтегазовыми доходами. Несмотря на ряд позитивных для их роста моментов (прогнозируемое ослабление курса рубля, рост цен на газ, а также увеличение плановых объемов экспорта и добычи нефти и газа, что в совокупности позитивно и для НДПИ, и для экспортной пошлины), заложено их небольшое снижение (на 58 млрд руб., до 8 239 млрд руб.).
Мы полагаем, что такая несостыковка вызвана ожидаемым ростом выплат по обратному акцизу на нефть и демпферу (компенсирующие выплаты нефтепереработчикам). Объем этих выплат ранее оценивался Минфином в 400-450 млрд руб. за 2019 г. в целом. Выплаты нефтепереработчикам будут производиться из ФНБ, однако фактически это просто будет означать снижение пополнений ФНБ в рамках бюджетного правила (т.к. объем выплат уменьшает величину нефтегазовых допдоходов и соответственно снижает объем перечислений в фонд). Отметим, что в целом Минфин запланировал сокращение нефтегазовых дополнительных доходов почти на 200 млрд руб. (что на фоне увеличения параметров добычи, экспорта и цен соответствует большему по объему увеличению компенсирующих выплат нефтепереработчикам, т.е. на те самые 400-450 млрд руб.).
Как мы отмечали ранее, механизм компенсирующих выплат снижает объем интервенций Минфина, что при прочих равных негативно для рублевой ликвидности. Однако проект изменений бюджета также предусматривает и сопоставимое сокращение объемов заимствований черед ОФЗ (до 1 567 млрд руб., — 138 млрд руб.). Также немного снизился и профицит бюджета (до 1 881 млрд руб., —50,9 млрд руб.). В итоге совокупное влияние Федерального бюджета на ликвидность из-за пересмотра плана (профицит+офз-интервенции) почти не изменится.
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