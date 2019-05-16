В четверг, 16 мая, российский фондовый рынок продолжает расти, несмотря на слишком неоднозначный внешний фон: индекс Мосбиржи и РТС прибавляют по 0,7%, в то время как азиатские индексы завершили день разнонаправленно (-1,6+0,6%), а европейские торгуются преимущественно в минусе (-0,1-0,3%).

Довольно нейтральная реакция рынка (особенно азиатских индексов) на новый выпад Д.Трампа в отношении Китая (запрет на покупку корпорацией Huawei технологий и компонентов у американских компаний без предварительного одобрения) объясняется тем, что китайские власти уверяют, что смогут противостоять агрессии США, а также усилившимися ожиданиями инвесторов по поводу активизации монетарных и фискальных стимулов Пекином для поддержки замедляющейся экономики в столь сложной ситуации. Помимо этого, глобально рынки вернулись к идее о том, что ФРС пойдет на снижение ставки в конце года на фоне замедления американской, китайской и, как следствие, мировой экономики.

Российский рынок, как создается впечатление, торговые войны и их последствия больше не интересуют после того, как Газпром объявил о повышении дивидендных выплат за 2018 год. Его котировки растут уже третий день подряд, обеспечивая притоки на российский рынок денег иностранных инвесторов, что положительно сказывается на курсе рубля. Последнее, в свою очередь, оказывает поддержку акциям компаний, ориентированным на внутренний спрос. Так, на отечественном рынке сегодня в плюсе торгуются акции компаний всех секторов, а не только нефтегазовых на фоне дорожающей нефти.

Тем не менее, в лидерах роста сегодня акции ЛСР (+5%) после новостей о размере дивидендов за 2018 год: несмотря на то что они составят снова 78 руб., для многих, вероятно, это стало неожиданностью, поскольку конкуренция на рынке недвижимости ужесточается и возможностей обеспечивать такие щедрые выплаты (>11% дивидендная доходность) видится под вопросом.