Основной интригой для сегодняшних торгов на российском рынке будет вопрос, попытается ли индекс МосБиржи взять исторический максимум, пробив психологически важный рубеж в 2600 пунктов, и сумеют ли в итоге рынки закрепиться на новых высотах. В том, что «прокол» уровня 2600 может состояться, многие уже не сомневаются, но вот закрытие позиций перед выходными вполне может привести к коррекции, не дав индексу возможности остаться на исторических «хаях».

Что до остальных мировых фондовых площадок, то там не все однозначно. Азия последние дни показывает крайне разнородную динамику с достаточно высокой волатильностью, что является следствием нервозности инвесторов и по части перспектив американо-китайских соглашений по пошлинам, и рисков замедления экономик большинства стран региона. Напомним, что вчера китайский Shanghai Composite взлетел на 1,91% после совершенно феерической отчетности Alibaba Group Holding (прибыль выросла с 7,56 млрд. юаней до 25,83 млрд. юаней), в то время как австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,71%, южнокорейский KOSPI вырос на 0,55%, японский Nikkei225 прибавил 0,58%, а гонконгский Hang Seng увеличился на 0,52%. У американских рынков тоже был неплохой повод для роста в виде весьма позитивной макроэкономической статистики, что позволило закрыть гэп понедельника, образовавшийся, когда Китай анонсировал введение пошлин на товары из США. Правда, рост наблюдался только в начале торговой сессии, позже индексы перешли в боковое движение, а перед окончанием торгов и вовсе начали снижаться. В итоге DJIA закрылся на уровне 25863 п. (+0,84%), S&P500 зафиксировал уровень 2876 п. (+0,89%), а NASD COMP остановился на 7898 п. (+0,97%). А вот на чем росла Европа, остается загадкой. Благостных отчетов от корпораций там почти не было, макростатистики – тоже «кот наплакал». Но поскольку росли все, инвесторы Старого Света решили, видимо, что и они не хуже: за время торгов британский FTSE100 поднялся на 0,78%, до 7354 п., германский DAX взлетел на 1,74% — до 12310 п., французский САС40 вырос до уровня до 5448 п., прибавив +1,37%. Честно говоря, у меня нет полной уверенности, что и сегодняшние торги биржи Европы закроют столь же оптимистично.

В России вчера вышло несколько весьма позитивных новостей, предопределивших ход торгов. Очень неплохо отчитались "ФосАгро", "Интер РАО" и QIWI. «ЛУКОЙЛ» объявил о планах уменьшения уставного капитала путем приобретения части выпущенных акций в целях сокращения их общего количества. Совет директоров "Группы ЛСР" рекомендовал выплатить дивиденды в размере 78 рублей на акцию, что соответствует дивидендной доходности в 12%. В итоге отечественные рынки в течение всей торговой сессии упорно росли, лишь иногда приостанавливаясь на короткое время: индекс РТС поднялся в течение дня на 1,15%, до 1261 п., а индекс МосБиржи прибавил 1,04%, зафиксировавшись на 2581 п., так и не дотянув до психологически важного уровня в 2600 пунктов. Лидерами роста стали бумаги ЛСР (+4,84%), "ЛУКОЙЛа" (+4,00%), "Мечела" ао (+3,93%) и "Газпрома" (+3,63%). Сильней других снизились "Татнефть" (-2,51% в обычке и —2,46% в префах), "ИнтерРАО" (-2,13%), "Юнипро" (-2,02%) и "НорНикель" (-1,74%).

Ралли в энергоносителях, начавшееся еще в среду вечером после отчета МЭА по прогнозам динамики спроса на нефть, вчера продолжилось уже, видимо, по инерции. Но ближе к вечеру цены на углеводороды несколько скорректировались, после чего перешли к консолидации. В отсутствие каких-либо свежих новостей, например, от того же Ирана, поводов расти дальше не было, и инвесторы взяли определенную передышку. Сейчас, по состоянию на 6:50 утра мск., стоимость североморской нефти BRENT составляет 72,79 долл./барр., а легкая техасская WTI торгуется по 63,09 долл./ барр. Сегодня вечером выйдут данные по числу буровых установок от Baker Hughes, что может придать дополнительный импульс стоимости энергоносителей.

Российская валюта, заметно укреплявшаяся два дня на позитивных новостях с фондовых рынков и растущей нефти, вечером развернулась в коррекцию, которая, однако, носит пока достаточно спокойный характер. Начавшийся период налоговых платежей окажет, конечно, определенную поддержку отечественной валюте, но не стоит забывать, что в достаточно коротком мае Банк России приобретёт для Минфина в рамках бюджетного правила весьма солидное количество иностранной валюты (на 300,8 млрд. с 14 мая по 6 июня, т.е. по 16,7 млрд. в день), что не может не оказать давления на рубль. Да и фиксация прибыли перед выходными вполне может вызвать продолжение начавшейся коррекции. По состоянию на 7:00 утра мск. стоимость доллара составляет 64,70 рубля, а евро продают по 72,32 рубля.

Сегодня в течение дня Евросоюз представит данные по инфляционным показателям, а в США выйдет Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета и Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета. Вечером будут опубликованы данные по числу буровых установок от Baker Hughes. Россия отчитается по динамике ВВП и сальдо торгового баланса. Отчетность по МСФО за 1-й квартал представят МосБиржа и "АЛРОСА". Пройдут заседания советов директоров "МРСК Урала", "Энел Россия", "Уралкалия" и "Сургутнефтегаза". Для участия в ГОСА закроют реестры "Башнефть", "НорНикель" и ОГК-2. По состоянию на 7 утра мск. большинство фьючерсов на основные мировые биржевые индексы находятся вблизи нулевых значений или чуть ниже (в некотором «плюсе» только Nikkei225), так что не исключено, что и у нас открытие торгов будет относительно спокойным.