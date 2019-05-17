Вчера индекс МосБиржи открылся примерно на уровне закрытия среды, но затем начался русский беспощадный рост акций Газпрома, в ходе которого был пробит тренд, проведанный от локального максимума 151,65 и «медведи» побежали закрывать «короткие позиции» что привело к очередной волне роста. Я, к слову, в среду записал видео для инвесторов о том, что, несмотря на наличие сопротивления в районе 198, опасно играть на понижение в сильном Газпроме. Судя по всему, к нему не прислушались, и Газпром закрыл день по 202,7. Я далек от мысли, что феерический рост Газпрома с 14 мая с.г. был вызван исключительно закрытием «коротких позиций», но вчера они повлияли на динамику этой акции. Не одним Газпромом жив человек — у меня, к примеру, в портфеле, как я говорил ранее, есть Ростелеком ао, и я доволен динамикой.

Что теперь делать «медведям» в Газпроме, я не знаю… На уровне 2590 по индексу МосБиржи есть техническое сопротивление, можно на него молиться. Можно молиться на слабость китайского фондового индекса Shanghai Composite, на графике которого с 6 мая «отрисовывается» фигура «флаг». С большой вероятностью он будет пробит вниз, что неблагоприятно скажется на индексе развивающихся рынков. А можно молиться на конец недели и на то, что "быки" в Газпроме захотят отфиксировать прибыль. Много ли прибыли можно получить от игры на понижение, если базовое движение акции восходящее? Зачем рисковать, пытаясь поймать летящий кинжал зубами?

Мировые индексы по прежнему колеблются под влиянием новостей с переговоров США и Китая. Они пошли вниз после того, как в китайских СМИ появилась информация о том, что Китай пока не заинтересован в продолжении торговых переговоров с США. Юань также продолжил снижение. Затем вышла информация о том, что администрация Трампа может пойти на компромисс с Китаем в некоторых областях торговли и она развернула рынки наверх. На момент закрытия американского рынка индекс S&P 500 вырос на 0,89%, или на 25,36 пункта. Пекин начиная с июня пообещал увеличить тарифы на товары, произведённые в США на сумму около 60 млрд долларов. Рост тарифов в основном касается сельскохозяйственной продукции. Посмотрим, как отреагируют рынки…

Американские индексы в последние два месяца выросли из-за «торговых надежд», но при этом они соскочили вниз с повышательного тренда, начало которому было положено 26 декабря 2018 года, поэтому американский рынок сейчас стоит на «глиняных ногах».