Индекс Мосбиржи прибавил вчера чуть более процента и ушел почти в район исторических максимумов. Однако не все так гладко: особых настроений на покупку нет, а вчера рублевый индикатор рынка вытянули два «тяжеловеса» — «Газпром» (+3,6%) и «Лукойл» (+4%).

Первый продолжал рост непонятно на чем, возможно, на продолжении закрытия шортов, и вошел в зону сильной перекупленности. И опять вспоминается старое правило, что «Газпром» сильно и без особых причин растет накануне длительного снижения рынка в целом.

А вот рост «Лукойла» обоснован намерением компании выкупить часть акций по 5450 руб за штуку для сокращения уставного капитала. Поэтому у бумаг компании есть оправданный потенциал роста еще процентов на 5.

По остальным бумагам особо сильного роста не наблюдалось, несмотря на подъем нефти выше 73 долларов за баррель, и того, что американские инвесторы все-таки вспомнили, что экономика их страны выиграет при любом варианте разрешения торгового спора с Китаем.

Однако после нашего закрытия американские индексы, росшие боле чем на процент, пошли вниз. Сегодня с утра фьючерсы на них торгуются в «красной» зоне, что говорит о негативном открытии и нашего рынка. Не смогла закрепиться выше 73 долларов и нефть.

Основная интрига сегодня по-прежнему будет в акциях «Газпрома». Мы все-таки считаем, что они должны сходить рублей на 10-15 вниз и не понимаем, кто их покупает по таким ценам.

Рубль вчера по итогам дня изменился незначительно, но сегодня внешний фон для него ухудшился. Мало того, что падает нефть, так еще и доллар вновь показывает намерения подрасти к основным мировым валютам. Так, пара евро-доллар так и не смогла закрепиться выше 1,12 и уверенно ушла под эту отметку.

Поэтому если не произойдет кардинальных изменений или не появится новых драйверов роста, сегодня вполне можно ждать фиксацию прибыли по акциям и рублю, которая может усилиться ближе к финишу торгов.