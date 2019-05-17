Сегодня индекс МосБиржи стоит на месте. Индекс развивающихся рынков от MSCI начиная со вторника притормозил рост, и это является для биржевых быков сдерживающим фактом. Он топчется на месте, поэтому индексу МосБиржи сложно преодолеть сильное техническое сопротивления 2590. С 10 апреля мы увидели несколько попыток «быков» пробить этот уровень наверх, но пока они безуспешны. Если инвесторы почувствуют, что две крупнейшие экономики мира движутся к скорому перемирию, они пойдут на риск и станут активно покупать акции на развивающихся рынках. Но пока сигналы от США и Китая очень противоречивы. Трамп публикует оптимистичные твиты, а в это время его администрация пытается ограничить доступ Huawei Technologies Co. к рынку США.

Позитивный момент для нашего рынка — эскалация отношений Ирана и США. Благодаря этому, нефтяные цены находятся на высоких уровнях, и США нужны новые союзники в решении своих геополитических проблем. Вопрос санкций против РФ стоит не так остро как раньше. На днях госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что Соединённые Штаты и Россия могли бы сотрудничать по вопросам КНДР, Афганистана и борьбы с терроризмом. Есть сигналы потепления и в «санкционной войне». К примеру, дипломаты ФРГ считают что России стоит вернуть все ее права в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

На фоне небольшого потепления отношений и высоких цен на нефть существует большой спрос на облигации федерального займа, что позволяет рублю чувствовать себя устойчиво. Спрос на облигации выпуска 26227 был выше предложения почти в два раза. Благоприятные условия по керри-трейду привели к тому что объёмы вложения в ОФЗ нерезидентов (в рублевом выражении) почти достигли абсолютного максимума. В ближайшие три месяца объемы в рублях поставят рекорд. ЦБ до конца года обещает снижение ставки, подогревая интерес к рынку облигаций.

Акции Газпрома сегодня корректируются, но это символическая коррекция. Газпром с начала года по 15 мая снизил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 7,3%, но для инвесторов важнее, что канцлер Ангела Меркель считает, что строительство «Северного Потока 2» уже не остановить. В фундаменте роста акций Газпрома заложено не большое количество «коротких позиций» и не повышенные дивиденды, а заверения по закрытым каналам, которые могли дать руководители США руководителям Германии или даже руководителям России, что США даст достроить Северный поток-2. У США сейчас много провалов на внешнем фронте, поэтому нужны союзники. Повышенные дивиденды это всего лишь спусковой крючок для роста.