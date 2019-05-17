Будущая неделя окажется, на первый взгляд, вялой и незаметной. Но только на первый взгляд. Одно важное событие привлечет к себе наше внимание уже в предстоящие выходные, и россиянам, интересующимся ситуацией на нефтяном рынке, не следует его пропускать. Ньюсмейкером недели станет Япония, но и США обратят на себя внимание на будущей неделе хоть редко, но метко.

Понедельник

В понедельник, 20 мая, с утра в котировках рублевых пар будут, вероятно, отыгрываться новости, поступившие в воскресенье из Саудовской Аравии со встречи министерского мониторингового комитета «ОПЕК+». Важные заявления, сделанные по итогам встречи (скорее всего, они будут), окажут краткосрочное влияние на котировки нефти, а также, вероятно, на обменный курс рубля. Цену нефти Brent на следующей неделе ожидаем в рамках $71-73 за баррель, а по рублевым парам прогнозируем 64-65 руб. за доллар и 71,9-73 рубля за евро.

С утра понедельника можно будет также ознакомиться с опубликованными данными по ВВП Японии за первый квартал 2019 года. Аналитики ожидают, что после неплохого экономического подъёма в четвертом квартале прошлого года на 1,9% в годовом исчислении в первом квартале текущего года Японию снова ждет спад ВВП, на этот раз на 0,2%, что может стать негативом для иены. Динамика пары USD/JPY на следующей неделе может показать размах колебаний от 109,5 до 110,2 иены за доллар.

Вторник

Во вторник, 21 мая, важной статистики в течение дня не ожидается. Однако на нашем континенте в ночь с 20 на 21 мая все имеющие отношение к валютному рынку спать вряд ли будут. Глубокой ночью по московскому времени глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл выступит на ежегодной конференции по финансовым рынкам в штате Флорида на тему о рисках финансовой системы США. От тона выступления главы Федрезерва и сделанных им важных заявлений или прогнозов будет зависеть динамика доллара к мировым валютам во вторник.

Среда

В среду, 22 мая, в 11:30 (мск) Великобритания представит данные по инфляции потребительских цен за апрель. Аналитики ожидают, что в годовом исчислении инфляция в апреле ускорилась с 1,9% до 2,1%, и, если прогноз сбудется, статистика может положительно повлиять на курс фунта стерлингов, который с начала мая чувствует себя неважно. Скорее всего, на будущей неделе можно будет увидеть диапазоны значений пары GBP/USD в 1,27-1,281 доллара за один фунт стерлингов

В США в 21:00 (мск) будет опубликован протокол заседания комитета по открытым рынкам ФРС от 1 мая, когда принималось решение сохранить процентную ставку без изменений. Протокол или так называемые «минутки» ФРС могут сильно повлиять на курс доллара, если в нем будет содержаться прогноз по экономике США на текущий и последующие годы либо будут даны относительно четкие ориентиры относительно будущей монетарной политики Федрезерва. Чем оптимистичнее окажутся прогнозы и заявления, тем сильнее укрепится доллар к мировым валютам.

Четверг

В четверг, 23 мая, в Европе и США будут опубликованы опережающие индикаторы экономики – индексы деловой активности бизнеса Markit за май. В еврозоне ожидают, что значение индекса в мае выросло с 51,5 до 51,8 пункта, а в США ждут роста индекса до 53 пунктов. Как правило, рост индекса указывает на рост экономической активности и можно положительно повлиять на динамику курсов валют. Предполагаем, что пара EUR/USD будет колебаться в коридоре 1,116-1,118.

Пятница

В пятницу, 24 мая, рано утром Япония снова обратит на себя внимание, опубликовав данные по инфляции потребительских цен за апрель. Рынок ожидает, что значение базового индекса потребительских цен, не включающего цены на свежие продукты питания, в апреле выросло только на 0,7% в годовом исчислении, замедлившись на 0,1 процентного пункта по сравнению с мартовской динамикой. Сильного влияния на курс иены этих данных можно не ждать, к низкой инфляции в Японии уже весь мир привык.

В 15:30 (мск) в США выйдет статистика по заказам на товары длительного пользования за апрель. Рынок ожидает, что этот показатель, отчасти позволяющий предсказать динамику будущего ВВП, в апреле снизился на 1,8% по сравнению с ростом в марте на 2,7%. Но эти данные могут довольно сильно подвергаться колебаниям от месяца к месяцу, поэтому степень их влияния на курс доллара средняя.