В пятницу торги на мировых рынках прошли под диктовку «медведей». Как я писал ранее, американский рынок находится в разобранном состоянии и не способен воспринимать рыночный позитив на 100%. Вот примеры… США заключили соглашение с Канадой и Мексикой об отмене тарифов, введённых администрацией Трампа в прошлом году на импортируемую сталь и алюминий, но американский рынок эту новость проигнорировал. президент Дональд Трамп отложил на шесть месяцев решение о налогообложении импортируемых автомобилей и автозапчастей, поскольку продолжаются торговые переговоры с Европейским союзом и Японией, но эту новость «быки» также не смогли отыграть ростом котировок.

Индекс Dow Jones Industrial Average на прошлой неделе не смог закрепиться выше сопротивления 26770, что показывает на то, что вера инвесторов в скорое урегулирование торгового спора между Китаем и США ослабла. В пятницу в китайских СМИ появились статьи о том, что вряд ли следующий раунд переговоров с США будет успешным. Дональд Трамп встретится с Си Цзиньпином на саммите G20 в Японии в конце июня, а до этого времени позитивные новости по переговорам маловероятны. Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу потерял 98,68 пункта, или 0,4%. Индекс Dow снижается вторую неделю подряд на фоне того, что конфликт между Китаем и США становится более «горячим».

На графике индекса МосБиржи есть техническое сопротивление 2590. Цены на нефть высоки, но индекс развивающихся рынков от MSCI на прошлой неделе не вырос. В минувшую пятницу он был на уровне понедельника. На нашем рынке на фоне роста цен на нефть приток денег для покупки нерезидентами облигаций федерального займа способствует позитивным настроениям среди инвесторов, но нужен внешний импульс в виде роста на международных площадках для того, чтобы инвесторы поверили в дальнейший рост акций. Его пока нет. Цены акций Газпрома на прошлой неделе показали резкий взлёт после выхода известий о рекомендации Правления по увеличению дивидендных выплат в 1,6 раза и на фоне мнение Германии, что строительство «Северного потока 2» будет доведено до конца. В первом квартале оказались лучше результаты Ростелекома. Эти две акции и стали лидерами роста рынка. По большинству других эмитентов подобные позитивные новости отсутствовали.

Ждём дальнейшего развития событий в мире. В центре внимания инвесторов будут также и перспективы развития конфликта США с Ираном. Министерство обороны США представило Трампу несколько военных вариантов решения проблемы.

В среду выйдут протоколы заседания ФРС США 30 апреля – 1 мая, на котором было решено сохранить ставки на прежнем уровне. Председатели Федеральных резервных банков Ричмонда, Бостона и Миннеаполиса высказали опасения по поводу того, что продолжительный торговый конфликт может навредить экономике, в результате чего могут потребоваться действия со стороны ФРС. Также выступит ряд представителей ФРС, в том числе председатель ФРС Джером Пауэлл, вице-председатель ФРС Ричард Кларида, председатель ФРБ Нью-Йорка Джон Уиллиямс и председатель ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард.

23 мая начинаются выборы в Европарламент, которые могут решить судьбу «Проекта единой Европы». Ожидается, что много голосов наберут евроскептики. Если хорошие результаты покажет итальянская ультраправая партия «Лига», то ее глава Маттео Сальвини может получить больше возможностей для роспуска коалиционного правительства и станет призывать к перевыборам. Усиление политического веса Маттео Сальвини может быть важно для России, так как он выступает за снятие санкций против нашей страны. В Европу приходят политики новой генерации, которые понимают, что экономические санкции оружие «обоюдоострое».