АЛРОСА (ALRS: RX, ВЫШЕ РЫНКА, РЦ 129 руб./акцию) в минувшую пятницу представила финансовые результаты за 1К19 по МСФО. Выручка и EBITDA немного превзошли консенсус-прогноз рынка; чистая прибыль продемонстрировала сильный рост. В 1К19 АЛРОСА наблюдала улучшение спроса на мелкие алмазы ювелирного качества, что внесло вклад в сильный рост продаж. СДП сильно вырос на фоне снижения капиталовложений и высвобождения оборотного капитала. Компания сообщила об уменьшении чистого долга. В итоге отношение чистого долга к EBITDA снизилось на 50% и сейчас составляет 0,2x. Мы считаем, что результаты НЕЙТРАЛЬНЫ или ПОЗИТИВНЫ, так как рынок алмазов остается под давлением от продолжающегося кризиса ликвидности в Индии и смешанной динамики на ключевых рынках сбыта.

Основные итоги мы приводим ниже.

Выручка выросла на 15% к/к до 71 млрд руб. на фоне роста продаж. Спрос на мелкие и средние алмазы постепенно будет восстанавливаться на протяжении квартала.

EBITDA выросла на 17% к/к до 31 млрд руб. на фоне сильных продаж.

СДП подскочил до 26 млрд руб. (+ 81% к/к) на фоне снижения капиталовложений и продажи запасов.

Чистая прибыль выросла в три раза до 24 млрд руб. из-за эффекта низкой базы 4К18 и сильных объемов продаж.

Итоги телефонной конференции: АЛРОСА подтвердила свой прогноз капиталовложений на 2019 г. на уровне 28,7 млрд руб. Основная часть расходов будет направлена на ремонтно-профилактические работы (13 млрд руб. – 9+% г/г) и инфраструктуру (8,8 млрд руб. – в три раза выше затрат на инфраструктуру прошлого года).

В апреле компания продолжала продавать свои запасы. Ситуация со спросом и предложением определит их размер и структуру до конца года.

Компания подтвердила свой прогноз производства на уровне 38 млн карат, не рассчитывая на то, что рынок сможет освоить объемы, превышающие эту цифру. Между тем, АЛРОСА намерена сообщить свой ориентир по объемам продаж на 2019 г. чуть позже в этом году (в августе).

Правительство Якутии, которому принадлежит 8% акций АЛРОСы, не планирует продавать свою долю, особенно после того как компания объявила об изменениях в дивидендной политике.

Решение по покупке 100% акций Нюрбы все еще не принято.

АЛРОСА сообщила, что в ближайшее время она должна получить последний транш дивидендных выплат за 2017 г. в размере $46 млн от Catoca. Дивиденды за 2018 г. пока не объявлены; сообщение о выплатах ожидается.