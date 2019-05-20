Теханализ: пара доллар-рубль - главные поддержки и сопротивления
Ценность классического технического анализа в том, что в большинстве случаев он дает план действий как при росте актива, так и при его падении. Отслеживая текущий тренд, можно понять, какой из этих вариантов выгоднее, проще и относительно безопаснее.
Увы, на графике пары USDRUB_TOM сложилась картинка, при которой хорошие простые ходы (с приличной доходностью) сложатся только при пробоях поддержек! То есть, технический анализ дал сбой, и сейчас позволяет строить планы только на случай продолжения укрепления рубля.
Если доллар выберет путь наверх, будет сложно определиться, как грамотно присоединиться к этому росту. Наверху много сопротивлений, плотно прижатых друг к другу, расстояние между ними 1 – 1,5%. Более-менее широкие ходы при игре на повышение видны при пробое сопротивления коррекции по Фибоначчи 61,8% к падению бумаг с января по март 2019 года (68,5 рубля) и при пробое пика года (71,45).
Но цели даже при пробое этих мощных сопротивлений не сравнятся с перспективами движений, которые откроются, если доллар все-таки выберет путь вниз. При пробое минимума года – уровня 63,6 рубля, следующими целями снижения могут стать поддержки дна 2018 года (55 рублей) и восходящего тренда 2013 года (около 49 рублей).
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