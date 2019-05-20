По оперативным данным Минфина, профицит Федерального бюджета за январь-апрель составил 683 млрд руб. При этом ситуация с апрельскими показателями выглядит несколько нетипично из-за уточнения данных по расходам. Так, в оперативном отчете Казначейства (опубликованном ранее) расходы за январь-март 2019 г. были больше (4043 млрд руб.), чем в отчете Минфина, опубликованном в пятницу (там цифра меньше, 3924 млрд руб.). Соответственно, получается, что в апреле расходы выросли больше чем обычно (их рост с исключением сезонности составил 8% м./м. против 1% м./м. в среднем за 1 кв. 2019 г.).

В результате апрельский профицит бюджета сжался до 17,4 млрд руб. (при том, что без учета уточнения данных он был бы больше, 138 млрд руб.). Вероятно, пересмотр расходов связан с уточнением их кассового исполнения по месяцам – и сейчас можно увидеть, что в 1 кв. 2019 г. их исполнение по факту несколько задержалось. Кстати говоря, возможно именно из-за этого фактора просадка ВВП в 1 кв. 2019 г. (Росстат опубликовал эти данные в пятницу, +0,5% г./г.) оказалась хуже оценок МЭР (0,8% г./г.). Напомним, что в целом падение темпов роста экономики в 1 кв. 2019 г. в основном произошло из-за ухудшения динамики в промышленности, строительстве и оптовой торговле.

Интересно, что из отчета Минфина следует, что в апреле бюджет был нетто-провайдером ликвидности в объеме 305 млрд руб. (несмотря на большой объем размещений ОФЗ (-393 млрд руб.) и профицит бюджета (-17 млрд руб.), приток ликвидности произошел за счет интервенций (+336 млрд руб.), размещения депозитов и РЕПО Казначейства (+373 млрд руб.) и прочих факторов (+7 млрд руб.). По данным факторов ликвидности ЦБ, в апреле ситуация также улучшилась, но не настолько: отток ликвидности замедлился, но не сменился притоком.

На графике изображен нетто приток только за счет Федерального бюджета и приток в целом за счет бюджетов всех уровней и прочих факторов (позиция из факторов ликвидности ЦБ). Видно, что их динамика в целом близка, а разница между ними возникает за счет изменения задолженности банков ФКБС по специнструментам и/или изменения профицита консолидированного бюджета регионов (пока этих данных нет). Видимо, в апреле практически весь приток по Федеральному бюджету был абсорбирован за счет этих двух факторов (например, средства, начисленные регионам во исполнение майского указа, осели на счетах региональных казначейств, а банки ФКБС вернули часть своей задолженности ЦБ).