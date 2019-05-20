В краткосрочной перспективе рубль может быть волатильным
На прошедшей неделе наблюдалось снижение ставок по американским казначейским облигациям, что в целом обуславливалось слабым аппетитом к риску. Доходности 10-летних гособлигаций США опустились ниже 2,4%. Такая динамика базовых ставок оказала некоторую поддержку евробондам развивающихся рынков. Для российских еврооблигаций дополнительной поддержкой послужил рост цен на нефть на фоне спекуляций о том, что будет продлена сделка ОПЕК+ по ограничению добычи. Индексы EMBI+ и CEMBI выросли на 0,3% и 0,1% соответственно. Аналогичные российские индексы − EMBI+ Russia и CEMBI Russia − прибавили 0,6% и 0,8%.
На рублевом долговом рынке постепенно восстанавливалась активность после затяжных майских праздников. Аукционы Минфина по размещению госбумаг в очередной раз прошли при высоком спросе, в результате уже в середине мая выполнен квартальный план по размещению ОФЗ. За неделю ставки снизились вдоль всей кривой ОФЗ на 10-15 б.п. Индексы государственных и корпоративных облигаций МосБиржи прибавили соответственно 0,6% и 0,2%.
Для глобальных рынков основной темой ближайших недель могут стать переговоры США и Китая по торговым вопросам. Кроме того, на рыночные настроения может повлиять выход статистики по крупнейшим экономикам, а также выборы в Европарламент.
Для рублевого долгового рынка ключевыми факторами, определяющими его движение, остаются интерес к облигациям со стороны инвесторов-нерезидентов, а также динамика инфляции, которая, согласно недельным данным Росстата, удерживается на уровне 5,2%.
Рубль
Возобновление роста цен на нефть вместе с интересом инвесторов-нерезидентов к ОФЗ оказало поддержку рублю на прошлой неделе, который укрепился на 0,8%, несмотря на умеренное ослабление остальных валют ключевых EM (индекс EMCI потерял за неделю 1,3%). В краткосрочной перспективе рубль может быть волатильным, целевой диапазон – 64-65 рублей за доллар.
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