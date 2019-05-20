Торги за минувшую неделю завершились снижением на 0,46%. Российская валюта успешно пережила обострение между США и Китаем. Штаты повысили пошлины на китайские товары, Китай — на американские. Переговоры между двумя странами приостановились. Трамп заявлял, что если Китай ответит, Вашингтон поднимет тарифы на другие товары. По разным оценкам, сумма составляет около $300 млрд.

Укреплению рубля способствовали несколько факторов. Во-первых, успешные аукционы Минфина РФ. Во-вторых, Дональд Трамп отложил повышение пошлин на европейские автомобили. В-третьих, повышение нефтяных котировок. И, наконец, подготовка экспортеров к налоговым выплатам.

20 мая торги на Мосбирже открылись резким снижением на фоне утреннего роста цен на нефть. Повышение цен было вызвано заседанием ОПЕК в выходные, на котором члены картеля договорились не менять сделку.

С достигнутого максимума $73,39 цена на Brent откатилась до $72,42. Продавцы пытаются закрыть утренний гэп. Поддержка расположена на уровне $72,20. От него ожидается возвращение цены к $73,40. Созданы благоприятные условия для покупателей двигаться к уровню $74. На конец недели цель — $75 за баррель.

Если рост цен на нефть продолжится, и неделя будет спокойная, то по паре доллар/рубль стоит ожидать котировки 63,75 руб. И то нужно смотреть, как будут вести себя спекулянты. Если до среды доллар превысит 64,40-64,50 руб., то к концу недели идем в район отметки 65,30 руб. за доллар.