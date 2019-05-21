Не буду оригинален, если начну утренний обзор с уже набивших оскомину напоминаний, что основным фактором, влияющим на поведение мировых фондовых, сырьевых и валютных рынков, продолжает оставаться ситуация с эскалацией торговых войн между Китаем и США. Вдвойне не буду оригинален, если напишу, что ничего принципиально нового там не произошло, а ситуация попросту продолжает пусть и неспешно, но усугубляться. Ну, так и я не буду писать того, что внимательный читатель и без меня неплохо знает. Понедельник оказался традиционно скуп на макроэкономическую статистику, и помимо обсуждения результатов заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в Джидде инвесторам и экспертам и обсудить-то накануне толком было нечего. Чуть больше повезло России, где и макроэкономической статистики выходило достаточно много, и корпоративные отчеты давали повод для раздумий.

Те самые пресловутые торговые войны вызвали накануне достаточно волатильные торги в Азии, что привело к совершенно неоднородному закрытию рынков региона. Единственный, кто там вчера отчитывался, была Япония, показавшая по итогам 1-го квартала 2019-го темпы роста экономики в 2,1% против 1,6% годом ранее, хотя рынки ожидали снижения на 0,2%. Квартал к кварталу темпы прироста ВВП увеличились с 0,4% до 0,5% — при том, что эксперты прогнозировали их падение до —0,1%. В итоге австралийский S&P/ASX 200 взлетел на 1,74%, японский Nikkei225 поднялся на 0,24%, в то время, как гонконгский Hang Seng упал на 0,57%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,41%, а южнокорейский KOSPI почти не изменился, потеряв 0,01%.

В Старом Свете все было несколько проще и однородней. Статистики там не было вовсе, и рынки дружно снижались. В различной, впрочем, степени. Лишь британцы после откровенно слабого открытия нашли в себе силы развернуться и отыграть значительную часть потерь. Остальные показали невнятную коррекцию под самое закрытие, которая сделать погоды уже не могла. Так что к финалу торгов британский FTSE100 упал на 0,51% — до 7311 п., французский САС40 обвалился на 1,46%, до уровня 5359 п., немецкий DAX рухнул на 1,61%, зафиксировавшись по итогам торгов на отметке 12041 п.

Примерно в том же стиле работали и заокеанские инвесторы, где нащупать пути частичного возврата к уровням закрытия пятницы сумел только DJIA. Высокотехнологичный NASD, традиционно обгоняющий остальных и в периоды роста и в моменты снижения, упал сильнее, а индекс широкого рынка S&P500 оказался посередине. Так или иначе, но торговую сессию в понедельник американские рынки завершили со следующим результатом: DJIA закрылся на 25680 п. (-0,33%), S&P500 показал 2840 п. (-0,67%), NASD COMP зафиксировал 7703 п. (-1,46%).

В России, как было сказано выше, вышла гора макроэкономической статистики. Настолько слабой, что дабы не расстраивать нашего читателя прямо с утра, я бы не стал вдаваться в подробности, ограничившись констатацией сухого остатка: большинство показателей свидетельствуют о том, что в этом году страна не сможет показать положительной динамики в своем развитии. Т.е. «в плюсе» останемся, но гораздо в меньшем, чем предполагалось ранее. Пока лишь инфляционные показатели удерживаются в прогнозном коридоре, но и те только из-за сжатия потребительского спроса. ВВП, реальные располагаемые доходы населения, уровень бедности, продажи на потребрынке, промпроизводство – все оказалось в за… В общем, пошло в заданном направлении, а не куда велел президент.

Спасают корпорации, публикующие отчеты одни краше другого. Накануне отчитались по МСФО за 1-й квартал "РусАгро", ТМК и «Обувь России», показав весьма неплохие результаты, что в итоге и удержало отечественные рынки от серьёзной коррекции. К тому же «ИнтерРАО» пообещало неплохие дивиденды, которые составят 25% от чистой прибыли компании. А та, в свою очередь, выросла на 31% — до 71,675 млрд рублей. Так что неудивительно, что российские рынки накануне выглядели заметно сильные западных: номинированный в долларах РТС за счет заметного укрепления рубля сумел закрыться «в плюсе», поднявшись на скромные 0,12%, до 1256 п., а индекс МосБиржи снизился до уровня до 2572 п., потеряв некритические 0,23%. Наибольший рост показали «Россети» (+6,45%), ГДР «РусАгро» (+4,27%) и ММК (+2,83%). В лидерах снижения были ГДР En+ (-2,62%), «ЭнелРос» (-2,40%) и «Транснефть» (-2,31%).

Заседание мониторингового комитета ОПЕК+, прошедшее 19-го мая в Джидде, закончилось рекомендацией принятия решения об уровне добычи нефти на встрече стране ОПЕК+, которое пройдет 25-26 июня в Вене. Формулировки были крайне мягкие и обтекаемые, но и того, что услышали эксперты, хватило для выводов, что пока политика картеля меняться не будет, и соглашение об ограничении добычи будет продлено. Сей факт вызвал пусть и незначительное, но продолжение роста стоимости энергоносителей. Небольшая коррекция, которую пока никак нельзя считать разворотом, последовала лишь под самый вечер, после чего котировки нефти отправились в боковое, хотя и весьма волатильное путешествие. Сейчас, по состоянию на 7:00 утра мск. стоимость североморской нефти BRENT составляет 72,19 долл./барр., а легкая техасская WTI торгуется по 63,32 долл./ барр

Отечественная валюта, поддерживаемая российскими налогоплательщиками и достаточно дорогой нефтью, продолжает свое упорное укрепление. Вот честно – трудно сейчас сказать, сколько еще рубль будет продолжать дорожать, если учесть, что валюты остальных развивающихся стран, рушатся (ну или снижаются) одна за другой на столь безрадостных геополитических новостях и внутренних проблемах государств, их эмитировавших. Мы же пока поднимаемся в гордом одиночестве, выбирая скалу повыше, откуда и падать, видимо, будет больней. Пока же все выглядит достаточно благополучно, так что растем, господа, растем! По состоянию на 7:05 утра мск. стоимость доллара составляет 64,48 рубля, а евро продают по 71,96 рубля.

Сегодня ночью (вот ведь не спится человеку! Ах, да, у них там был день) выступил с речью глава ФПС Джером Пауэлл. Не сказав ничего такого, чего бы мы не слышали ранее. Сегодня в 11:30 свое веское слово скажет глава Банка Англии Марк Карни. В Британии выйдут данные по индексу промышленных заказов, а в США – по продажам на вторичном рынке жилья. В России состоятся годовые общие собрания акционеров группы ПИК, «ВСМПО-АВИСМА» и «ТрансКонтейнера», пройдут заседания советов директоров «Аэрофлота», НМТП и «Газпрома».