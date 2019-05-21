От словесной эквилибристики в Твиттере и других средствах массовой коммуникации американские власти начали конкретные «боевые» операции против китайского корпоративного сектора.

Еще на прошлой неделе Департамент торговли США поместило Huawei и около 70 аффилированных предприятий в специальный «корпоративный список», означающий, что теперь американские компании для того, чтобы делать бизнес с этими юрлицами, должны получить специальное разрешение или лицензию. Уже в понедельник, приводя в соответствие с требованиями Департамента торговли, крупнейшие американские корпорации Google, Intel, Xilinx, Qualcomm, Broadcom заявили, что прекращают поставки для Huawei своей продукции. А это значит, что теперь Huawei не получит ни программного обеспечения, ни чипов для серверов, ни модемов и т.д. Таким образом, китайский технологический гигант, второй в мире производитель мобильных телефонов, может остановить свою работу. Пока представители Huawei заявляют, что запасных частей на складах хватит на три месяца. Однако, очевидно, что компании предстоит решить вопрос о переходе на собственное программное обеспечение, но пожалуй, это сейчас даже самый главный вопрос. Если Huawei справится с политико-экономическими вызовами, то, вполне вероятно, это прямо ударит по американским компаниям.

Многие эксперты говорят об ошибочности решения американской администрации. Данный шаг неизбежно вызовет ответные шаги со стороны Китая. Это уже происходит. Минторговли Китая заявило, что в свою очередь заблокирует бизнес американских компаний, которые отказались от сотрудничества с Huawei, плюс – поднимут пошлины на продукцию других компаний, таких как Apple. Согласно первым оценкам, выручка американских технологических компаний может упасть на 2-4 проц. Естественно, рынок начинает играть на опережение, инвесторы «льют» акции полупроводников и всего техсектора.

Вполне вероятно, что уже в ближайшее время американские индексы потеряют около 10 процентов. Возникает вопрос – неужели Д.Трамп решил пожертвовать тем, за что отчаянно переживал последние годы – показателями ведущих фондовых индексов США? Если так, то можно точно сказать — торговая война началась и ставки в ней очень высокие.