Рост ожиданий по снижению ставки ФРС в конце текущего года (вероятность по опросу Bloomberg 74%), оказывает давление на кривую UST – доходность 10-летки остается вблизи минимумов марта, составив вчера 2,42% годовых (+2 б.п.). При этом евробонды ЕМ еще не в полной мере отыграли расширение кредитных спрэдов за счет снижения доходности UST на прошлой недели. Восстановление цен на нефть также поддерживает выборочный спрос на активы ЕМ.

Так, по итогам вчерашнего дня российские евробонды выглядели лучше рынка – 10-летка продемонстрировала снижение доходности на 5 б.п. – до 4,26% годовых. Бенчмарки ЮАР, Мексики, Бразилии снизились лишь на 1-2 б.п. Кредитный спрэд к UST российских евробондов находится вблизи среднего уровня за год (186 б.п.); ждем возврата к значениям начала 2018 года – 170 б.п. (потенциал порядка 15 б.п.).

Облигации

Рост котировок госбумаг в понедельник продолжился – доходность 10-летних ОФЗ снизилась на 4 б.п. – до 8,02% годовых, 5-летних – на 2 б.п. – до 7,77% годовых, вплотную подойдя к текущему уровню ключевой ставки. Ожидания снижения ключевой ставки на июньском заседании продолжают расти, в результате чего инвесторы продолжают активно переоценивать текущую стоимость госдолга.

В частности, вчера первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева заявила, что инфляция в России к концу 2019 году будет несколько выше 4%, затем вернется к цели в начале 2020 года. При этом ЦБ не исключает пересмотра текущего прогноза по инфляции на 2019 год (4,7%-5,2%).

Сегодня Минфин объявит параметры завтрашних аукционов – скорее всего, предпочтение будет отдано 7,5-летнему ОФЗ 26226 и короткому 3-летнему ОФЗ 26209. Отметим, что Минфину до конца года остается разместить ОФЗ более чем на 1 трлн. руб., что в среднем соответствует 36 млрд. руб. за аукцион, тогда как с начала года данный показатель составил почти вдвое больше – 68 млрд. руб. В результате, министерство может несколько снизить объемы и премии при размещениях, что будет благоприятно сказываться на кривой госбумаг.

Отметим, что в период цикла снижения ставки в 2017-1018 гг, длинные ОФЗ торговались с дисконтом по доходности к ключевой ставке. На текущий момент доходность 10-летнего бенчмарка (8,02%) остается все еще выше текущего уровня ключевой ставки, отражая наличие геополитической премии. Вместе с тем, при снижении ставки инвесторы вполне могут рассчитывать на пропорциональное изменение доходностей госбумаг срочностью от 5 лет.

Потенциал снижения доходностей госбумаг сохраняется; сегодня Минфин объявит параметры предстоящих аукционов.