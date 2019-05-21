Производство стали в Китае превысило миллиард тонн: позитивно для сталелитейных компаний РФ
Так как рынок по-прежнему сосредоточен на американо-китайском торговом конфликте, сулящем замедление мировой торговли, металлургический сектор остается светлым пятном в сырьевой отрасли. Мы хотели бы обратить внимание на два важных момента: Производство стали в Китае превысило млрд тонн в прошлом месяце. По данным статистики ABS, совокупное производство стали на годовой основе составило 1 035 млн тонн в год в апреле, что на 11% выше г/г. США произвели всего 86,7 млн тонн в 2018 г., тогда как российское производство стали достигло 71,7 млн тонн. Цены на железную руду (62% Fe, CFR, Китай) пробили $100/чмт на прошлой неделе: По данным Platts, трейдеры активизировались на фоне ожиданий дальнейшего снижения предложения железной руды. Отметим, что Vale, крупнейший экспортер руды в мире, сообщил о рисках новых аварий на своих производственных активах.
Новость ПОЗИТИВНА для российских сталелитейных компаний, располагающих собственной железорудной базой. В условиях спада производства руды в Бразилии, рост производства стали в Китае стимулирует спрос на руду тихоокеанских маршрутов поставки. Рост цен на железную руду вызовет рост себестоимости. Среди российских сталелитейных компаний мы особенно выделяем НЛМК и Evraz, которые располагают собственной железорудной базой.
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