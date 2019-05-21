Банк России может вновь снизить прогноз по инфляции на конец этого года. Зампред ЦБ Ксения Юдаева прокомментировала вчера последние тренды в экономике страны, а также подчеркнула, что хотя регулятор и не будет давать прогноз изменения ключевой ставки, он продолжит давать сигналы о будущей денежно-кредитной политике. При этом вчерашнее высказывание вполне позволяет рассчитывать на снижение ключевой ставки уже на ближайшем заседании 14 июня.

Во-первых, было отмечено, что сейчас инфляция растет медленнее прогноза, хотя в конце года останется выше 4%. При этом прогноз по росту цен может быть вновь снижен. Сейчас оценка ЦБ по инфляции на конец года равна 4,7–5,2%. Замедление инфляции – сильный аргумент в пользу снижения ставки.

Во-вторых, было отмечено, что регулятор не видит рисков для инфляции со стороны экономики.

В-третьих, Центробанк считает, что на замедление ВВП в 1 кв. 2019 г. повлияли данные по оптовой торговле и динамике запасов, эти показатели могут быть пересмотрены. Единственный же упомянутый аргумент, который может препятствовать снижению ставки, – это наличие волатильных факторов, отчасти связанных с изменениями на глобальных рынках.

Мы полагаем, что шансы на снижение ключевой ставки на ближайшем заседании достаточно высоки. Однако даже если снижения не произойдет, то нет сомнений, что до конца года ЦБ все-таки возобновит цикл снижения ставки. При этом рассчитывать на быстрое смягчение денежно-кредитной политики сейчас не приходится.

ЦБ провел сегодня аукцион по доразмещению КОБР 21-й серии. Был предложен и выкуплен банками весь неразмещенный остаток номинальной стоимостью 90 млрд руб. Купон установлен на уровне ключевой ставки на каждый день обращения. Бумаги были проданы с дисконтом, цена отсечения составила 99,953% от номинала. Если предположить, что ключевая ставка не изменится до погашения (14 августа 2019 г.), эффективная доходность по минимальной цене составит 8,188% годовых, существенно выше, чем по депозитам ЦБ. В целом же прайсинг КОБР на вторичном рынке не учитывает особенностей бумаги, поэтому рыночные котировки КОБР оказываются неоправданно низкими. Как и для большинства торгующихся на рынке бумаг, котировки для КОБР выставляются как для расчета «сегодня», но фактически все расчеты по сделкам проводятся на следующий рабочий день. Для большинства облигаций со сроком до погашения в несколько месяцев и более такое различие в сроках расчетов не приводит к сколько-нибудь заметной разнице в доходности. Но для коротких бумаг, таких как КОБР, эта разница существенна. Более того, она становится особенно значительной перед выходными и праздниками.