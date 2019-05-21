События на глобальных рынках продолжают развиваться по негативному сценарию, хотя, судя по довольно скромному снижению индексов акций (S&P просел вчера всего на 0,68%, в большей мере отреагировав на историю с Huawei), инвесторы сохраняют надежду на то, что худшего исхода (длительное противостояние между США и Китаем, которое будет приводить к падению торгового оборота и существенному торможению глобальной экономики) удастся избежать. Заявления от обеих сторон разразившегося конфликта пока не предполагают готовности к компромиссному решению. Китай намерен отвечать на протекционистские меры США (в частности, на запрет американским компаниям вести деловые отношения с Huawei), отмечая, что американцы недооценивают силу Китая. В свою очередь, Д. Трамп в свойственной ему манере объявил о том, что текущее состояние отношений с Китаем — это как раз то, что надо (ссылаясь на те пошлины, которые США получат от Китая). Напомним, что в начале этого года торговое перемирие после очередного обострения произошло лишь после обвала на американских рынках акций, не исключено, что именно обвал и стал причиной начала переговоров (Д. Трамп очень «трепетно» реагирует на динамику рынка акций).

Экономика Китая зависит от экспорта в США так же, как и США от импорта из Китая, поэтому от торговой войны пострадают все (отсутствие дешевого, в том числе высокотехнологичного, импорта из Китая может привести к падению роста ВВП США). Перенаправление логистических цепочек (экспорт в США товаров, сделанных в Китае, через третьи страны с минимальной обработкой), а также девальвация национальной валюты Китая позволят лишь частично компенсировать негативный эффект повышенных пошлин. За повышенные пошлины в конечном итоге придется заплатить американскому потребителю (через удорожание товаров, объем потребления при этом должен снизиться), маржа у многих американских корпораций сократится, что в условиях высокой долговой нагрузки может негативно отразиться на способности некоторых компаний исполнять свои долговые обязательства (те же последствия испытает и Китай). Это чревато новым экономическим и финансовым кризисом, а те деньги, которые США соберут в виде повышенных пошлин, уйдут обратно в частный сектор (в кратно большем объеме) через очередные раунды QE.

Глава ФРС не видит проблем от огромного долга

Дж. Пауэлл вчера высказался относительно рисков для американской экономики: есть большой долг (и он сейчас в отношении к ВВП выше, чем был в преддверии ипотечного кризиса), который сконцентрирован в корпоративном сегменте, и некоторые компании могут испытать финансовый стресс. Однако, по его мнению, эта большая долговая нагрузка не представляет угрозы в целом для финансовой стабильности, поскольку банки имеют существенный запас капитала для абсорбирования убытков (в сравнении с тем, который был перед ипотечным кризисом). Это не означает, что в случае реализации рисков (катализатором может стать торговая война) американская экономика не испытает существенный спад, просто глава ФРС считает его последствия будут не столь разрушительными. По нашему мнению, готовность ФРС к началу смягчения монетарной политики (снижение ставки + QE) сейчас удерживает финансовые рынки от сильного падения.