Индекс Мосбиржи: в погоне за новыми рекордами
Индекс Московской биржи избрал худший для долгосрочных и среднесрочных инвесторов путь — без коррекции отправился обновлять исторические максимумы.
Вы спросите, а чем же рост плох для инвесторов? Не все трейдеры успели пополнить портфели, а присоединяться на ходу к текущему росту крайне неудобно. Поскольку в лучшем случае, если у индекса хватит сил удержать взятые сегодня сопротивления (сконцентрированные в районе 2600-2620 пунктов) на этом витке истории, мы увидим индикатор в районе уровня коррекции по Фибоначчи 161,8% к падению индикатора в 2008 году (2900 пунктов).
Как заработать при таких скромных перспективах? Многим, кажется, что просто нужно выбрать акции, которые в случае продолжения пусть и скромного, но роста индекса, сделают основной его ход.
Но в наших списках таких возможных фаворитов немного. А значит – риск ошибки велик! Искусственно и насильно на такой скользкой дороге входить в какие-то сомнительные позиции и новые инструменты – против правил и техники безопасности. Лучше не собрать 5-10% прибыли, чем рисковать устойчивостью стратегии и портфеля.
Приятнее и спокойнее смотреть на развивающийся спектакль с «непреступных стен» краткосрочных маржинальных облигаций с фиксированными купонами.
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