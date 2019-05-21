Mail.ru Group купила сервис для поиска работы Worki и внедряет его в проекты холдинга. Сервис Worki от Mail.ru позволяет искать работу и подбирать персонал с использованием функции определения геолокации. Worki монетизируется за счет платной подписки для работодателей. Сумма соглашения не была раскрыта, по моим оценкам, сервис может стоить 0,9-1,1 млрд руб.

Полагаю, главным конкурентом сервиса Mail.ru на рынке job classified является Head Hunter. Однако, на мой взгляд, подход Worki более гибок и привлекателен для работодателей. Компания взимает фиксированную плату за единицу оказываемых услуг, а с ростом объема увеличивается размер скидки, в то время как Head Hunter предлагает три фиксированных тарифа на выбор.

Внедрение сервиса Worki в платформу «Юла» (которая также принадлежит Mail.ru) способно в долгосрочной перспективе стимулировать улучшение финансовых показателей и сокращение убытка по EBITDA, который в первом квартале составил 2,1 млрд руб.

Вместе с тем в текущем квартале, не ожидаю резкого уменьшения убытка, поскольку компания инвестирует в создание экосистемы сервисы на платформе «Юлы», а также несет издержки из-за активной экспансии сервиса Delivery Club в условиях конкуренции с Яндекс.Едой. На мой взгляд, приток пользователей в Worki поспособствует увеличению выручки холдинга Mail.ru до 85 млрд руб. в текущем году. Справедливая цена акций – $25.