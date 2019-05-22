Вчера преобладал рост. Лидерами роста стали акции Газпром нефти (+4,35%). Поводом послужила хорошая отчетность за 1-й квартал. Аутсайдерами стали акции X5 Retail (-2,16%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 64-65.

В фокусе аукционы ОФЗ. ЦБ не дал четких сигналов о скором снижении ставки. Поэтому спрос пока будет высоким. Однако, Минфин предположил сокращение объемов заимствования во 2-м полугодии. Если ключевая ставка будет снижена, то спрос и предложение могут уравновеситься на новом уровне, поскольку интерес к рублевым бумагам сократится. Но если ставка будет сохранена, ЦБ придется забирать с рынка больше ликвидности, в противном случае возможно укрепление рубля. До конца мая, вероятно, не произойдет событий, которые резко повлияют на курс, ориентируюсь на диапазон 64-65,50 до конца месяца.

Акции АЛРОСЫ (-1,24%) на минимуме за 11 месяцев. Поводом к снижению стали слабые результаты 1-го квартала. От годовых максимумов бумага упала на 17%. Дивиденд практически не оказывает поддержки, поскольку составит лишь 4,1 руб. на акцию. Несмотря на негативную динамику выручки и прибыли по сравнению с 1-м кварталом прошлого года (что обусловлено рыночными факторами, а также рост долга) рентабельность показателя EBITDA осталась на уровне предыдущего квартала – 44%, а долговая нагрузка остается низкой – 0,2х EBITDA. Это позволит компании финансировать капзатраты по программе увеличения сырьевой базы. В краткосрочном плане падение может продолжиться, но поддержка на уровне 88 руб., на наш взгляд, не будет пробита до конца месяца. Сохраняем рекомендацию «покупать».

Ожидаю продолжение роста. Рынок будет следовать в тренде внешних площадок, подъем вызовет и закрытие коротких позиций в ликвидных бумагах.

Прогноз: диапазон 2620-2650 п. по индексу Мосбиржи, по паре USD/RUB: 64,00-65,00.