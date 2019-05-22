Внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно негативный. Цены на нефть снижаются после разнонаправленной динамики накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок немного ухудшились.

Торги на фондовых биржах США во вторник завершились ростом трех основных индексов на 0,8-1,1% во главе с высокотехнологичным сектором. Инвесторы восприняли 90-дневные послабления на ведение бизнеса с китайской Huawei Technologies как повод для коррекционных покупок. Индекс S&P500, тем не менее остается, под краткосрочным давлением, ниже отметки 2900 пунктов.

Фьючерс на индекс S&P500 утром теряет около 0,1%, взяв паузу после повышения накануне.

Торги в Европе завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 на 0,5% вслед за улучшением настроений на торговом фронте.

На торгах в Азии утром наблюдается разнонаправленная динамика. Японский Nikkei 225 почти не изменил своих позиций. На рынках Китая индексы теряют около 0,5% после новостей о возможном введении ограничительных мер против компании Hikvision. Тем не менее пессимизм в азиатском регионе остается умеренным. Статистика при этом показала замедление темпов роста розничных продаж КНР в апреле с 8,7% до 7,2% г/г (ожидалось +8,6%), а промышленного производства – с 8,5% до 5,4% г/г (ожидалось +6,5%). Данные могут стать еще одним поводом в пользу дополнительного стимулирования китайской экономики.

Нефтяные фьючерсы утром теряют в пределах 1% после разнонаправленной динамики накануне. Опубликованные во вторник данные Американского института нефти показали рост запасов “черного золота” в США на прошлой неделе на 2,4 млн баррелей и увеличение запасов бензина на 400 тыс баррелей – умеренно негативный для “быков” сигнал, который спровоцировал фиксацию прибыли на рынке. Котировки Brent при этом опустились ниже важной краткосрочной поддержки 72 долл, а WTI находятся вплотную к поддержке 62,50 долл, прорыв которой может предвещать более масштабную нисходящую коррекцию. Пока же снижение можно назвать локальным.

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги уверенным повышением, а рублевый индикатор закрылся у нового исторического максимума 2619 пунктов. Долларовый РТС немного не дотянул до максимума года 1284 пункта. Ближайшими поддержками для индексов выступают отметки 2590 и 1265 пунктов – к данным значениям они могут направиться в рамках коррекции.

Рубль тем временем продолжил умеренное укрепление против доллара и евро. Пара доллар/рубль остается ниже сопротивления 64,50 руб, у которого находится средняя полоса Боллинджера дневного графика, сдерживающая укрепление американской валюты. Пара евро/рубль также остается ниже средней полосы Боллинджера дневного графика (72,45 руб), возле 72 руб, в связи с чем сохраняет склонность к движению в район минимумов этого года и отметки 71,41 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль окажутся под давлением локального ухудшения настроений на мировых фондовых и нефтяных площадках и, вероятнее всего, выйдут в минус в рамках фиксации прибыли. Разворота краткосрочного восходящего тренда, однако, пока ждать не стоит – “медведям”, скорее всего, хватит сил лишь на коррекцию перед возвращением к восходящей динамике в ближайшие дни.