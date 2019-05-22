Внешний фон перед началом торгов на российском рынке сегодня оцениваем как нейтральный. Индексы США завершили вчерашний день в плюсе в пределах 1%, что связано, скорее, с отсутствием новых негативных новостей по торговому спору, нежели с появлением поводов для оптимизма. Послабления для Huawei на 90 дней, конечно, можно рассматривать как сигнал о желании продолжить переговоры, но лишь с большой натяжкой. Давление на китайскую компанию началось давно, а итог вполне закономерен. С технической точки зрения американские площадки ушли от опасных уровней, закрепление ниже которых означало бы продолжение коррекции, но фундаментальные риски сохраняются. На азиатских рынках, например, сегодня вновь преобладает неуверенность.

Макростатистика сейчас также не выступает фактором роста. Вчера вышли слабые данные по вторичным продажам жилья в США – спад на 0.4% в апреле вместо прогнозируемого роста на 2.7%. Китай сообщил о замедлении темпов роста промышленного производства (+5.4%, годом ранее +8.5%) и розничных продаж (+7.2%, годом ранее +8.7%). Сегодня будут опубликованы протоколы с последнего заседания ФРС, а также выступят несколько членов FOMC, что в комплексе может иметь влияние на рыночные настроения. Нефть снижается, несмотря на рост мировых индексов, в последнее время это случается довольно редко и позволяет сделать вывод о продолжении коррекции до $70 по Brent.

Индекс Московской биржи уверенно обновил максимум, прибавив 1.75%. Наиболее весомый вклад в общий рост внес Газпром, акции которого прибавили 3.49% после того как совет директоров подтвердил решение направить рекордные 16.61 руб. на 1 акцию. На текущий момент акции торгуются вблизи фундаментально обоснованной цены, поэтому продолжать рост будет сложнее.

Мечел также отметился с положительной точки зрения. По привилегированным акциям рекомендована выплата 18.21 руб. (доходность по 15.6% по цене вчерашнего закрытия), на фоне чего котировки бумаг могут вернуться к значениям прошлого года – 127-130 руб., несмотря на проблемы с долгом. В лидерах роста оказалась и Газпром нефть после убедительного отчета за 1 кв. 2019. Выручка выросла на 12.6% к прошлому году, EBITDA на 26.9%, чистая прибыль увеличилась на 51%. Компания планирует пересмотреть дивполитику, что также является фактором роста. Минфин РФ сегодня предложит на аукционах ОФЗ с погашением в 2024 и 2030 гг., ожидаем сохранение высокого спроса, учитывая мнение многих участников рынка о скором снижении ключевой ставки ЦБ РФ.