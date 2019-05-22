Вчера мировые рынки получили некоторое облегчение: Соединенные Штаты временно продлили лицензию китайской компании Huawei, что было воспринято как шанс на возвращение двух стран к торговому диалогу. Российский рынок начал день небольшим ростом, однако после того как совет директоров Газпрома рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить рекордные дивиденды, устремился резко вверх, при этом индекс IMOEX в какой-то момент достиг исторического максимума. К закрытию оба основных российских индекса прибавили 1,8%.

Европейские индексы вчера показали умеренную положительную динамику, индекс Euro Stoxx 50 завершил день на 0,5% в плюсе. Выросли и американские индексы, S&P 500 поднялся почти на 0,9%. Индекс потребительской уверенности в еврозоне в мае оказался лучше ожиданий и лучше апрельского показателя, составив минус 6,5.

В то же время Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в своем очередном обзоре понизила прогноз глобального экономического роста. В нынешнем году ОЭСР ожидает роста мировой экономики на 3,2% вместо прогнозировавшихся в марте 3,3%. В 2020 г., как и в предыдущем прогнозе, ОЭСР рассчитывает на рост глобального ВВП до 3,4%. По мнению организации, эскалация торговых конфликтов и финансовая уязвимость угрожают мировой экономике новым спадом активности. Объем мировой торговли, согласно прогнозу, в 2019 г. увеличится немногим более чем на 2% – это минимальные темпы роста за десятилетие. О возможном замедлении экономики говорил вчера и глава ФРС Бостона Эрик Розенгрен. На его взгляд, неопределенность, связанная торговым противостоянием США и КНР, увеличивает риск падения темпов экономического роста.

Опасения, что экономика начнет замедляться, сказались вчера на нефтяных ценах, которые ослабли и продолжают снижаться этим утром. К тому же ожидается увеличение запасов нефти в США – данные об их состоянии за неделю, завершившуюся 17 мая, выйдут сегодня. По оценкам API, запасы нефти выросли на 2,4 млн барр., а бензина – на 350 тыс барр. Рынок, согласно данным Bloomberg, считает, что объем коммерческих запасов нефти сократился на 1,7 млн барр., а объем бензина в хранилищах упал на 850 тыс барр. Азиатские рыночные индексы сегодня не демонстрируют заметных движений, как и фьючерс на индекс S&P 500.

Российский рынок, вероятно, будет утром консолидироваться вокруг вчерашних значений.