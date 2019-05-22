Еврооблигации

Спрос на российский риск сохраняется на высоком уровне – доходность 10-летнего бенчмарка снова обновила минимумы с февраля прошлого года, достигнув 4,24% годовых. Бенчмарки Индонезии и ЮАР прибавили 1-2 б.п. по доходности, Бразилии и Мексики – снизились 1-2 б.п. Доходность UST’10 продолжает консолидироваться вблизи минимумов с начала года (2,42% годовых).

Сегодня важным событием для рынка будет публикация протоколов к последнему заседанию ФРС. Цены на нефть несколько корректируются, но остаются на комфортном уровне.

Кредитный спрэд к UST российских евробондов вчера продолжил сужаться, достигнув (181 б.п.); ждем возврата к значениям начала 2018 года – 170 б.п. (потенциал остается в размере порядка 10 б.п.).

Облигации

На рынке госдолга сохраняется высокий аппетит к риску – доходность 10-летнего бенчмарка снова обновила локальный минимум с августа прошлого года, наконец преодолев отметку 8,0%, достигнув 7,97% годовых (-6 б.п.). Доходность 5-летнего выпуска снизилась на 3 б.п. – до 7,74% годовых, достигнув паритета с ключевой ставкой.

Минфин вчера вечером заявил, что на фоне ускоренного выполнения плана по размещению ОФЗ может снизить объем предложения госбумаг, начать более жестко подходить к премиям на аукционах и даже вернуть лимиты по объему предложения. Кроме того, после весеннего пересмотра бюджета в части снижения программы заимствований возможна также и осенняя корректировка программы.

В результате, наша первая цель по доходности 10-летнего бенчмарка на уровне 8,0% годовых вчера была достигнута. После комментариев Минфина снижение кривой госбумаг будет продолжено, что вкупе с перспективами снижения ключевой ставки ЦБ сохраняет привлекательность ОФЗ.

В 10-летних ОФЗ все еще сохраняется интересная премия к текущему уровню ключевой ставки – порядка 21 б.п. – не исключаем снижения доходности бенчмарка к заседанию ЦБ до 7,8%-7,85% годовых; снижение ставки позволит ей опуститься еще на 10-15 б.п. – до 7,7% годовых. При этом, сохраняющийся риск санкций на госдолг пока не позволяет говорить о более агрессивных целях по доходности.

Сегодня Минфин снова предложит 5-летний выпуск ОФЗ 26227 (доходность 7,82%) и 11-летний ОФЗ 26228 (7,94%). Ожидаем увидеть сохранение высокого спроса на госбумаги при возможном снижении объемов размещения в соответствии с заявлениями Минфина.

Минфин планирует снизить объемы размещений на аукционах – новая ближайшая цель по доходности 10-летки 7,8%-7,85% годовых; среднесрочная (более 1-2 месяцев) – 7,7%.