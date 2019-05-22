Сегодня индекс МосБиржи находится на положительной территории. Он достиг верхней границы конверта Бол. на дневном графике, а профессионалы в такие моменты акции не покупают. Так что как только он «нырнет» обратно под верхнюю границу профессионалы, видя наличие медвежьих расхождений, на основных индикаторах будут открывать «короткие позиции», реализуя эту идею через фьючерс. За пару торговых дней может произойти небольшой перелом в сторону «медведей» и снижение индекса до 2570 пунктов.

Цены на нефть сейчас «охлаждаются». Американский институт нефти (API) сообщил во вторник, что за прошлую неделю запасы сырой нефти в США выросли на 2,4 млн баррелей, в то время как аналитики ожидали снижения на 599 тысяч баррелей. Данные по запасам от министерства энергетики США выйдут в среду. В понедельник Дональд Трамп опубликовал твит с угрозой применить силу в отношении Ирана, в случае если страна атакует интересы США на Ближнем Востоке. Но во вторник исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн сказал, что, хотя угрозы со стороны Ирана остаются достаточно высокими, в ближайшее время нападение Ирана на американские объекты невозможно благодаря предпринятым Пентагоном мерам сдерживания. Способствовало охлаждению цен и то, что совет министров Саудовской Аравии заявил, что Королевство приложит ослабления напряженности на Ближнем Востоке.

Сегодня ФРС США опубликуют протоколы прошлого заседания, на котором американский центробанк сохранил ставки на уровне 2,25%-2,50% и отметил, что инфляция остается ниже 2%. Сегодня свою финансовую отчетность опубликуют крупные ритейлеры Lowe’s и Target. Фондовые индексы США вчера выросли, но при этом они находятся в «разбалансированном состоянии». Торговая война продолжается. Администрация Трампа пыталась оказать давление на некоторых союзников США, чтобы ограничить использование оборудования Huawei в сетях 5G. Однако такие страны, как Германия, дали понять, что вряд ли будут предпринимать какие-либо новые действия против компании. И в самих США ситуация неоднозначная. В то время как крупные телекоммуникационные компании, такие как AT & T и Verizon Wireless, обязались не использовать оборудование Huawei при разработке беспроводных сетей пятого поколения, более мелкие операторы не брали на себя таких обязательств. Из-за бойкота снижаются продажи Apple в Китае. Доля Apple в Китае составляет 24%, так что это чувствительные потери.

В четверг ЕЦБ опубликует протоколы апрельского заседания по монетарной политике.23-26 мая пройдут выборы в Европейский парламент.