Министерство экономического развития России сохраняет прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году на уровне 1,3%. Это ниже среднемировых уровней, однако фундаментально рынок акций смотрится очень неплохо. Бюджет в профиците, нефть на комфортных уровнях, а главное, дивиденды российских компаний радуют рынок, дисконт к emerging markets сохраняется, а разговоры о санкциях в отношении ОФЗ, корсчетов ведущих российских банков и т.д. остаются разговорами. «Газпром» проснулся, и главное здесь не рост дивидендов, а уровни нулевых годов ($10-13), которые сидят в голове.

В общем, учитывая вес «Газпрома» в фондовых индексах, очень вероятно, что фондовые рынки ждут новые высоты. Это логика, экономический здравый смысл. На конец первого полугодия мы смотрим в рамках оптимистичного сценария. Индекс МосБиржи достигнет уровня 2900, а индекс РТС приблизится к отметке 1450 пунктов. Стоимость обыкновенной акции «Газпрома» на исходе июня текущего года с высокой вероятностью будет находиться на отметке 240 руб. Мы также рекомендуем накапливать «префы» «Сургутнефтегаза» в надежде на распределение кэша в размере $44 млрд. Но важно иметь в виду, что в краткосрочном плане рубль будет укрепляться и пока это не самая лучшая идея.

Но есть еще и интуиция, что 2019 год может оказаться похожим на 2008. Конфликт США и Китая может легко обрушить мировые фондовые индексы, валюты emerging markets и цены на нефть. Еще и какое-нибудь крупное банкротство в Европе сопоставимое с Lehman подоспеет.

Вечный выбор – вверх или вниз. Но если вверх, не покупаем рынок – на все покупаем «Газпром».