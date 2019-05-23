Отечественный рынок упорно лезет наверх, покоряя новые вершины, с которых, видимо, и сиганёт вниз в конечном итоге. Откуда столь пессимистичные выводы? Так если бы я знал, почему растём, не переживал бы. Но, как известно, рынки переходят к безудержному и немотивированному росту только тогда, когда количество дураков на торговых площадках превышает количество акций. И вот ровно когда даже самые отъявленные пессимисты сдаются и тоже начинают верить в неминуемый подъем, и наступает внезапный крах. Впрочем, хватит пугать по утру не продравших ещё глаза инвесторов – перейдем к делу.

Ситуация в переговорах между Пекином и Вашингтоном не улучшается? Не улучшается. Huawei прессанули по-полной, а потом дали масюсенькие послабления? Дали, но готовят куда более масштабные санкции по сравнению с уже озвученными. Может быть, с нефтью полный порядок? Нет, не полный. Ах, да! Корпоративные отчеты и дивидендные истории отечественных эмитентов. Было дело, но, как говорил Глеб Жеглов, времена-то меняются. Намерения российских госкомпаний выйти в итоге на 50%-ю долю прибыли, направляемую на дивидендные выплаты, это вопрос не одного года. Это еще не сейчас, и не сразу. Может, растем потому, что кто-то из западных экспертов поспешил назвать Россию «тихой гаванью», где во время мирового кризиса, случись таковой, можно будет пересидеть бурю? Ну, назвал. А сам он в каких бумагах, интересно? Мне кажется, что рост последних часов был во многом определен сносом стопов и закрытием коротких позиций тех трейдеров, которые, тоже удивляясь темпам подъема, поспешили развернуться в шорт.

Азия вчера отторговалась, как водится, разнонаправленно, но в целом неплохо, несмотря на весьма кислую отчетность Японии по внешнеторговым операциям и Китая по промпроизводству и розничным продажам. В ходе торгов китайский Shanghai Composite потерял 0,49%, в то время как южнокорейский KOSPI вырос на 0,32%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,18%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,16%, а японский Nikkei225 осилил скромные 0,05% роста. Европа вела себя вообще невнятно, что отчасти объяснимо малым количеством выходившей макростатистики и неясностями, чем закончатся выборы в Европарламент. Германский DAХ за день вырос на 0,21% — до 12169 п., FTSE100 почти не изменился, поднявшись всего на 0,07% — до 7334 п., САС40 снизился на 0,12% 5379 п. Америка, где важной информации также не публиковалось, предпочла незначительно скорретироваться: индекс DJIA закрылся на уровне 25777 п. (-0,39%), S&P500 зафиксировал 2856 п. (-0,28%), а NASD COMP финишировал на уровне 7751 п. (-0,45%).

Российские фондовые площадки установили очередные исторические рекорды, показав всему остальному миру, как торговать надо. Санкции, торможение роста ВВП и сжатие потребительского спроса? Нет, не слышали. Тем более, что Росстат доложил о заметном росте промпроизводства в апреле. В итоге наши рынки вчера показали уверенный и мощный подъём, для объяснения которого пришлось бы сломать голову даже самым отъявленным сказочникам во главе с Джоном Толкином, Тимом Заном и Райдером Уиндемом. Индекс РТС закрылся на уровне 1293 п., прибавив +1,07%, а индекс МосБиржи вырос за день 0,85%, остановившись на 2639 п. Наибольший рост показали «Татнефть» (+4,53% в префах и +1,88% в обычке), «НОВАТЭК» (+4,18%), «Газпромнефть» (+3,54%) и «Система» (+2,00%). Сильней других снизились «Россети» (-2,10%), «Мечел» (-1,70%), ТМК (-1,30%) «РуссНефть» (-1,25%).

Недельное снижение запасов нефти, в соответствии с данными Минэнерго США, оказалось весьма заметным – оные упали с 5,431 млн барр. до 4,740 млн барр., хотя эксперты предрекали обвал до —0,599 млн барр. Избыточные запасы на хабе в Кушинге опустились с 1,805 млн барр. до 1,266 млн барр. В итоге стоимость углеводородов, и без того заметно росших дотоле, развернулась пусть и не в глубокое, но достаточно быстрое снижение. Сейчас, по состоянию на 6:50 мск., за бочку BRENT дают 70,58 долл., а за бочку техасской WTI платят 61,08 долл.

Отечественная валюта, укреплявшаяся все последние дни вопреки накапливавшимся негативным новостям и в пику иным высокорискованным валютам, которые в это время снижались, вчера под вечер символически скорректировалась и залегла в боковом движении. Особых новостей, способных разбудить эту спящую красавицу, пока не наблюдается, что, быть может, и к лучшему. По состоянию на 7:00 мск утра доллар на рынке ФОРЕКС стоит 64,38 руб., что всего на копейку ниже, чем сутками ранее, а евро торгуется по 71,78 руб., что на 9 копеек меньше, чем было в 6 утра вчерашнего дня.

Сегодня в течение дня по индексам деловой активности в производственном секторе и секторе услуг отчитается большинство стран, включая Германию, Францию и ЕС. К тому же немцы представят данные по темпам прироста ВВП, индексу деловых ожиданий, оценке текущей ситуации и индексу делового климата IFO. Британия представит цифры по розничным продажам, а в США выйдут данные по рынку труда, индексу деловой активности в производственном секторе (PMI) и секторе услуг и продажам нового жилья. Россия отчитается по объемам международных резервов Центробанка и индексу цен производителей. ПО МСФО за 1-й квартал представит отчет МТС, состоится ГОСА МРСК Урала и Кубаньэнерго. Акции «Детского мира» будут последний день торговаться в дивидендах.

Строить прогнозы на нелогичном рынке, конечно, дело неблагодарное, но судя по всему, сегодня мы перейдем в фазу коррекции, ибо после такого роста даже самый некурящий должен все же выйти на балкон и сделать пару глубоких затяжек, выпустив облачко густого клубящегося дыма в голубое и почти уже летнее небо, успокаивая нервы и приходя в себя.