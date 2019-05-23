На глобальных рынках пока по-прежнему преобладают сдержанные настроения. Тема торговых противоречий США-Китай остается в центре внимания, но в последние пару дней какой-либо принципиально новой информации инвесторы не получают. Вопрос защиты интеллектуальной собственности американских компаний в Китае выступает ключевым камнем преткновения, а без договоренности в этом вопросе велика вероятность продолжения тенденции к увеличению торговых пошлин между странами и различных санкционных ограничений (по примеру Huawei, которая пока все же получила временную лицензию на 90 дней, однако при отсутствии прогресса в переговорах продление лицензии может быть под угрозой). В этих условиях мировые рынки находятся под умеренным давлением, причем более выраженный коррекционный характер торгов наблюдается на развивающихся рынках. Если обратить внимание на динамику индексов MSCI World и MSCI EM, то с начала мая развитые рынки скорректировались всего на 3,1%, в то время как снижение на развивающихся рынках составило 7,5%.

Из других историй отметим вчерашнюю публикацию протоколов с последнего заседания Федрезерва. Регулятор по-прежнему склонен проявлять «терпеливый подход» в отношении дальнейшего изменения процентной ставки. Согласно фьючерсам на ставку, рынок оценивает вероятность ее снижения до конца года в 71,5%, но из риторики представителей ФРС пока сложно делать однозначный вывод. Сегодняшний день на глобальных рынках будет интересен прежде всего публикацией предварительных индексов деловой активности в производстве и сфере услуг ЕС и США. Консенсус-прогнозы демонстрируют ожидания рынка умеренного восстановления показателей в ЕС, что могло бы локально поддержать риск-аппетит на рынках, однако, если фактические данные не оправдают ожидания, у инвесторов появится еще один повод более негативно смотреть на текущую ситуацию.

На российском рынке акций фаза роста, вызванная на прошлой неделе в основном корпоративными событиями, сохранялась и в ходе вчерашнего дня – индекс Мосбиржи прибавил около 0,9% и достигал отметки в 2640 пунктов. Несмотря на тот факт, что среднесрочно мы по-прежнему видим потенциал дальнейшего роста, локально рынок акций выглядит несколько перегретым. Ожидаем отката индекса к отметкам в 2600-2620 пунктов.