Протокол ФРС: комитет не готов к изменению ключевой ставки
Опубликованная стенограмма с последнего заседания FOMC оказалась несколько неожиданной, по крайней мере, для участников рынка фьючерсов, которые предполагают не менее одного снижения ключевой ставки до конца года с вероятностью 74%. Повысив прогноз по росту экономики и считая временной недавнюю слабость цен, члены комитета придерживаются выжидательной позиции в вопросе изменения ставки, при этом эскалация торговой войны между США и Китаем, скорее всего, удлинит взятую паузу (видимо, для оценки всех эффектов).
Таким образом, несмотря на предшествующие «голубиные» комментарии Дж. Пауэлла после обвала рынка акций в конце прошлого года, позиция FOMC остается скорее «ястребиной». Надежда участников рынка акций на поддержку со стороны ФРС в случае торговой войны может не оправдаться, что повышает вероятность обвала индексов акций и ралли в UST (за счет «бегства в качество» и интервенций ФРС в рамках управления балансом). Пока основную поддержку американским акциям оказывают выкупы эмитентами собственных бумаг.
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