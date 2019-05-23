В четверг, 23 мая, дешевеющая нефть и все сильнее сгущающиеся тучи над перспективами китайско-американских торговых отношений прервали растущий тренд и на российском фондовом рынке. Хотя индекс Мосбиржи сегодня теряет только 0,2%, РТС снижается на 0,9% на фоне слабеющего на 0,6% рубля. При этом важно отметить, что внутренние факторы продолжают оказывать поддержку отечественному рынку, поскольку падение на азиатских и европейских площадках гораздо более заметное: —1,4-2,4% и —1-1,5% соответственно.

Поводами для распродаж на финансовых рынках стали высказывания китайской и американской сторон о текущем состоянии торговых переговоров. Председатель Китая призвал граждан готовиться к трудным временам, а министр финансов США отметил отсутствие готовности Вашингтона продолжать переговоры. Тем не менее, по словам С.Мнучина, пошлины на оставшиеся $300 млрд китайского импорта не будут вводиться до Саммита G20, который пройдет в Японии 28-29 июня. Последнее оставляет хоть и крошечную, но надежду на возобновление диалога между странами.

Помимо торговых войн медвежьим настроениям поспособствовали опубликованные протоколы с последнего заседания ФРС, в которых не было ни намека на снижение ставки в этом году.

Понижательная динамика нефтяных котировок вчера и сегодня была обусловлена статистикой Минэнерго США, отразившей второе последовательное увеличение запасов нефти, а также опасениями по поводу будущего мировой экономики в свете эскалации торгового конфликта США и Китая. За 2 дня Brent спот подешевела на 3,5%, что сегодня привело к ослаблению курса рубля на 0,6%, несмотря на сохраняющийся приток средств в российские активы и поддержку в виде налогового периода.

В лидерах снижения на российском рынке сегодня, тем не менее, горно-металлургический и потребительский сектора. Первый – за счет падения котировок акций Мечела и Русала, второй – за счет снижения стоимости акций X5 Retail после отсечки.