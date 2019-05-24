Вчера нас посетила коррекция. Посетила весьма мощно – цунами прокатилось по всей планете и, как водится, не обошло стороной никого. Причина? Формальных поводов было несколько, да они и не важны. Фактически же рынки снимают откровенную перекупленность последних периодов. Что, в общем-то, хорошо, так как бескоррекционный рост, как все знают, приводит в итоге к куда более тяжелым последствиям. Так что уж лучше так: свалились немного, стряхнули с позиций «запоздавших оптимистов», покупавших уже откровенно перегретые бумаги просто потому, что «всё и так вырастет», и теперь, оглядевшись, можно действительно прикинуть, куда идти дальше.

К слову, реагировали ли вчера рынки на публиковавшуюся макроэкономическую статистику и отчетность корпораций? Конечно, реагировали. Инвесторы, продававшие ценные бумаги, почесали в затылке и – продолжили продавать. И правильно сделали.

Блестяще отчитавшаяся Lenovo, как мы помним, крупнейший в Китае и один из ведущих в мире производителей компьютеров, порадовала нас красивыми цифрами, но остановить обвал азиатских бирж не смогла: гонконгский Hang Seng обрушился на 1,58%, китайский Shanghai Composite упал на 1,36%, японский Nikkei225 снизился на 0,62%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,29%, а южнокорейский KOSPI потерял 0,16%.

Европа, где вчера выходило множество занимательной статистики, тоже предпочла пропустить мимо глаз хорошие цифры и зафиксировать прибыль, набежавшую за то время, что рынки росли. Тем паче, что не все цифры в отчетах располагали к покупкам. Финал торгов в Старом Свете был не просто провальным, но и подтолкнул заокеанских инвесторов последовать примеру европейцев. Британский FTSE100 зафиксировал значение 7231 п., упав на 1,41%, французский САС40 рухнул на 1,81%, до уровня 5281 п., немецкий DAX обвалился на 1,78%, сумев остановиться на 11952 пунктах.

Далее последовала открывающаяся последней Америка. Публиковавшиеся там макроэкономические данные были весьма разнородны и, судя по всему, оказались попросту проигнорированы инвесторами, наблюдающими, как перед ними катится волна коррекции. Открытие ознаменовалось резким гэпом вниз (спасибо короткой торговой сессии — это вам не Россия, торгующая почти круглосуточно, где есть время на раздумья), после чего рынки залегли в «боковик» и лишь под окончание торговой сессии попытались развернуться в положительную коррекцию. Впрочем, вырасти все равно не успели, ну хоть окончательно не рухнули. DIJA в итоге упал до 25490 п. (-1,11%), S&P500 опустился до 2822 п. (-1,19%), NASD COMP снизился на 1,58% — до 7628 п.

Мы тоже не избежали коррекции, тем более, что в отличие от рынков западных, Россия-то до этого весьма сильно выросла. Конечно, отдельные истории, в первую очередь дивидендные, оказали определенную поддержку, но сломить общий настрой на сокращение длинных позиций не смогли. К слову, вслед за «Газпромом», порадовавшим инвесторов неплохими дивидендами еще 14 мая, пряники теперь посулил и ВТБ, обещав выйти на 50%-й уровень прибыли, направляемой на выплату дивидендов. И хотя пока это еще просто обещания, стоимость акций второго по величине российского кредитора взлетела накануне на 10,12%. В результате по итогам дня индекс РТС потерял 1,34%, зафиксировав значение 1275 п., а индекс МосБиржи закрылся на уровне 2619 п., потеряв 0,76%. Немного, согласитесь, на фоне того, как попадали басурмане.

Стоимость энергоносителей, упорно державшаяся на неоправданно высоких уровнях, вчера все же сорвалась вниз, чем, кстати, во многом и спровоцировала коррекцию на отечественных фондовых рынках. Не удивительно, если учесть, что инвесторы умудрились ранее проигнорировать даже статданные по выросшим запасам. Впрочем, истерика на сырьевых рынках была непродолжительной, и уже ночью котировки фьючерсов на нефть начали понемногу восстанавливаться. Если еще вчера вечером нефть марки BRENT стоила 67,20 долл. барр., а техасская WTI торговалась по 57,66 долл./барр., то на 6:30 сегодняшнего утра первая скорректировалась до 68,55 долл./барр., а вторая – до 58,56 долл./барр.

Отечественная валюта, попытавшаяся вчера по старой привычке побегать за ценами на энергоносители, позднее опомнилась, и, стряхнув с себя бремя неприятных воспоминаний, в очередной раз постаралась быть самостоятельной дамой. А именно – вне зависимости от того, как там торгуется нефть, рубль застрял в очень узком боковом коридоре, намеренно игнорируя неприличные намеки со стороны ветреных углеводородов. По состоянию на 6:40 мск на рынке ФОРЕКС за единицу американской валюты дают 64,85 рублей, а евро стоит 72,50 рублей.

Пока мы спали, Япония успела отчитаться по инфляционным показателям. Общенациональный индекс потребительских цен месяц к месяцу поднялся с 0,0% до 0,1%, а год к году вырос с 0,8% до 0,9%. В течение дня Британия представит данные по розничным продажам, США опубликуют цифры по заказам на товары длительного пользования. Вечером выйдут традиционные «пятничные» данные по недельному изменению количества буровых установок от Baker Hughes. В России ждем выхода статистики по розничным продажам, безработице и динамике ВВП. Состоятся заседания советов директоров ТМК, «РусГидро» и «МегаФона». Пройдут ГОСА «Сбербанка» и «ФосАгро». Закроют реестры для получения дивидендов и участия в ГОСА QIWI, TCS Group и X5 Retail Group.

Фьючерсы на основные индексы пока держатся в небольшом «плюсе» (речь идет о 6:50 мск. утра), да и существенная коррекция накануне вполне располагает к умеренно позитивному открытию торгов. Что касается финала, то я бы не спешил с предсказаниями – все же впереди выходные и многие инвесторы предпочтут минимизировать риски, закрыв длинные позиции.