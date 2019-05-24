Бумаги ВТБ включать в среднесрочный портфель не рекомендуется
Российский рынок акций вчера наконец-то скорректировался на негативном внешнем фон. Индекс Мосбиржи потерял три четверти процента. Но опять были сюрпризы: ВТБ неожиданно выстрелил более чем на 10% на информации, что в следующие два года банк будет выплачивать в виде дивидендов 50% прибыли по МСФО.
Но несмотря на это, бумаги банка включать в среднесрочный портфель мы не рекомендуем, даже если придут лучшие времена, пока в нем не возрастет качество корпоративного управления и банк не повысит свою прибыльность. Впрочем, это абсолютно не значит, что акции ВТБ не стоит брать спекулятивно: сегодня они вполне могут подрасти еще, если инвесторы вспомнят об их недооцененности и сильном отставании от роста рынка за последние полтора года.
Америка вчера обвалилась более чем на процент. В ходе торгов падение было и большим, но к закрытию рынка часть просадки была выкуплена. Но самое неприятное – это падение нефти более чем на 4%.
Чем было это все вызвано? Да в общем-то ничем. Просто на рынках наступила пора высокой волатильности, когда для покупок нет поводов, а для массовых распродаж нет причин.
Сегодня с утра американские фьючерсы продолжают отскакивать, прибавляя порядка четверти процента. Правда, продолжает падать нефть, теряя к нашему открытию еще 0,8%. Однако мы считаем, что причин для такого обвала «черного золота» нет, и котировки скоро восстановятся в район выше 70 долларов за баррель.
На таком внешнем фоне ждем позитивного открытия российского рынка акций, с ростом в районе 0,3%. А вот конкретные рекомендации, что сегодня стоит покупать или продавать, мы давать не будем – сейчас очень много «голубых фишек» ведут себя непредсказуемо: взять хотя бы тот же «Газпром», который после 25-процентного роста отказывается корректироваться на отвратительном внешнем фоне. Поэтому спекулянтам может лучше сосредоточиться на торговле фьючерсами на рыночные индексы.
Рубль также вчера понес ощутимые потери, полегчав на 0,8%. Это было ожидаемо после того, как российская валюта не прошла сопротивление 64,1. Учитывая, что на следующей неделе наступает пик налогового периода и нейтральный для рубля внешний фон, ждем сегодня торгов парой доллар-рубль в диапазоне 64,4-64,9.
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