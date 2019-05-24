Рынок РФ: для краткосрочных спекуляций нынешний период весьма благоприятный
Текущее состояние на российском фондовом рынке можно охарактеризовать как попытку ускорения (обычно это последняя фаза развития тренда, в рамках которого реализуется самое сильное движение). Индекс МосБиржи тестирует уровень в 2650 и в случае пробоя будет стремиться к отметке в 2700. Индекс РТС тестирует уровень вблизи 1300, и в случае успеха устремится к уровню в 1350 пунктов.
Российская валюта продолжает консолидироваться в диапазоне 64-66 по отношению к доллару США и, по всей видимости, этот процесс скоро завершится началом направленного движения, а значит, сценарий, при котором индекс РТС преодолеет ближайшие уровни сопротивления, получит хорошие шансы на реализацию только в случае возобновления восстановления рубля.
Для краткосрочных спекуляций нынешний период можно считать весьма благоприятным, однако долгосрочные инвесторы, напротив, в таких условиях продолжают подбирать подходящие моменты для сокращения портфеля ценных бумаг и фиксации прибыли.
Поводов для оптимизма остается не так много, в то время как глобальные риски вызывают все большую обеспокоенность. Основные компании, ценные бумаги которых являются драйверами российской экономики, остаются экспортоориентированными. И Газпром на текущий момент — наиболее яркий тому пример. Это означает, что риски мировой экономики, в том числе связанные с ситуацией на внешних рынках, не обойдут нас стороной.
Искать опору на внутреннем рынке в данном случае видится малопривлекательным. Достаточно вспомнить утвержденный премьер-министром Медведевым в начале мая план достижения национальных целей. Так, в ближайшие пять лет (до 2024 года) показатель естественного прироста численности населения будет оставаться отрицательным. Одним словом, естественная убыль населения (назовем это своими именами) это объективная реальность. Осознавая это – понимаешь, почему численность населения России даже по данным Росстата сократилась с начала текущего года к 19 апреля на 100 тысяч человек, а российский ритейл там, где он есть. К слову, по итогам четверга расписки X5 и акции Магнита подешевели на 3,93% и 1,77% соответственно. Рассчитывать на рост потребления в условиях сокращения численности населения не приходится.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190524/830006462.html