В центре внимания рынка остается торговая война США и Китая и, в частности, введение ограничений на работу китайской компании Huawei в США. Вчера президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что решение по Huawei может стать частью торгового соглашения. Это говорит о сохраняющемся желании американской стороны продолжать диалог, однако вряд ли будет воспринято инвесторами как достаточно серьезный позитивный сигнал, поскольку реальных перспектив возобновления переговоров пока не видно. Опубликованные вчера протоколы заседания ЕЦБ показали, что уверенность регулятора в восстановлении европейской экономики во второй половине года снижается, поступающие статданные в ряде случаев оказываются хуже прогнозов. Что касается вчерашней статистики, то в первую очередь стоит отметить слабые предварительные данные по индексам PMI – как в Европе, так и в США. Объем апрельских продаж новых домов в Соединенных Штатах почти совпал с прогнозом с учетом пересмотра показателей за март. Из-за негативной ситуации на рынке резко вырос спрос на защитные активы, доходность UST10, составлявшая утром 2,38%, в течение всего вчерашнего дня падала, к вечеру обновила полуторагодовой минимум на уровне 2,30%, но завершила день на отметке 2,32%. Вероятность снижения ставки ФРС, рассчитанная на основе рыночных данных, поднялась уже до 80%. Курс евро к доллару понемногу снижался, а вечером вдруг подскочил до 1,118. Цены на нефть под влиянием общего пессимизма обвалились на 4,1% до 68 долл./барр., но сегодня утром немного подросли, до 68,5 долл./барр.

В США сегодня выйдет статистика по заказам на товары длительного пользования, а в Великобритании премьер-министр Тереза Мэй может объявить дату, когда она планирует покинуть свой пост.