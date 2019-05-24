В начале 2019 года акции Полюса двигались в рамках диапазона 5075 – 5550. Однако в апреле продажи возобладали, что увело бумаги под нижнюю границу этого коридора. При этом был сформирован краткосрочный нисходящий тренд, в рамках которого бумага вплотную подошла к поддержке, расположенной на отметке 4750 рублей. От этого уровня началось восстановление, которое позволило акции пробить нисходящий тренд, что говорит в пользу возможности возобновления роста и подъема к историческим максимумам. Отметим, что кроме уровня 4750, поддержку бумаге, в случае возобновления снижения может оказать среднесрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов прошлого года и проходящий в районе 4700 рублей.

Уровни поддержки: 4750, 4500

Уровни сопротивления: 5075, 5550

В сложившихся обстоятельствах мы рекомендуем открывать длинные позиции в акциях Полюса с целью роста 5550 рублей за бумагу. Стоп-приказ рекомендуем выставлять на уровне 4725 рублей. Объем позиции не должен превышать 10% от портфеля.

Отметим, что с фундаментальной точки зрения, по нашей оценке, целевая цена по акциям Полюса находится на уровне 6600 рублей, что предполагает потенциал роста в 32%.