Отставка Мэй: теперь главный вопрос - насколько жестким будет Brexit
Уход Терезы Мэй с поста премьер-министра Великобритании означает только одно – процесс мягкого выхода страны из ЕС закончился полным провалом. Это значит, на данный момент нет никаких вариантов соглашения по многим пунктам с ЕС. Решить серьезные противоречия по таможенным вопросам, по Ирландской проблеме, по обьему выплат в текущей политической конфигурации в Великобритании не получается. Понятно, что Британии необходима серьезная политическая встряска. Любое правительство должно выполнить волю населения, выраженную на референдуме и довести до конца процесс выхода из ЕС. Другие варианты, второй референдум и т.д., стоят политической карьеры. Теперь главный вопрос – насколько жестким будет Brexit?
Общая макроэкономическая картина сейчас в Британии остается противоречивой. С одной стороны, сохраняются неплохие темпы роста, в первом квартале 0.5 проц., а с другой ухудшается ситуация с балансами, прежде всего платежным. В 2018 году дефицит платежного баланса вырос почти на 20 проц. и достиг 81.6 млрд. фунтов стерлингов. Это прямой результат неопределенности по Brexit, который усиливает отток капитала из страны.
После отставки Т.Мэй у Британии вариантов по выходу из ЕС остается очень мало – это или очень плохой, жесткий Brexit, или просто плохой. Все два сценария подразумевают усиления дисбалансов в торговле с ЕС и увеличение дефицита текущего счета, что непременно будет отражаться на курсе британской валюты. Фунт обречен падать в таких условиях. Величина падения может составлять от 10 до 20 проц. Неизбежным следствием этого будет рост импортных цен и снижение жизненного уровня в стране.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190524/830007292.html