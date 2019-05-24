Уход Терезы Мэй с поста премьер-министра Великобритании означает только одно – процесс мягкого выхода страны из ЕС закончился полным провалом. Это значит, на данный момент нет никаких вариантов соглашения по многим пунктам с ЕС. Решить серьезные противоречия по таможенным вопросам, по Ирландской проблеме, по обьему выплат в текущей политической конфигурации в Великобритании не получается. Понятно, что Британии необходима серьезная политическая встряска. Любое правительство должно выполнить волю населения, выраженную на референдуме и довести до конца процесс выхода из ЕС. Другие варианты, второй референдум и т.д., стоят политической карьеры. Теперь главный вопрос – насколько жестким будет Brexit?

Общая макроэкономическая картина сейчас в Британии остается противоречивой. С одной стороны, сохраняются неплохие темпы роста, в первом квартале 0.5 проц., а с другой ухудшается ситуация с балансами, прежде всего платежным. В 2018 году дефицит платежного баланса вырос почти на 20 проц. и достиг 81.6 млрд. фунтов стерлингов. Это прямой результат неопределенности по Brexit, который усиливает отток капитала из страны.

После отставки Т.Мэй у Британии вариантов по выходу из ЕС остается очень мало – это или очень плохой, жесткий Brexit, или просто плохой. Все два сценария подразумевают усиления дисбалансов в торговле с ЕС и увеличение дефицита текущего счета, что непременно будет отражаться на курсе британской валюты. Фунт обречен падать в таких условиях. Величина падения может составлять от 10 до 20 проц. Неизбежным следствием этого будет рост импортных цен и снижение жизненного уровня в стране.