В пятницу, 24 мая, торги по рублевым парам завершились снижением. Рубль отыграл все потери, понесенные за четверг. Курс доллар/рубль упал на 0,59%, до 64,47 руб., курс евро/рубль – на 0,37%, до 72,25 руб., фунт/рубль – на 0,23%, до 81,98 руб.

Рубль восстановился к иностранным валютам на общем ослаблении доллара США. На внутренний валютный рынок оказывали влияние несколько факторов: торговая война между США и Китаем, неопределенность с Brexit (отставка Терезы Мэй), разнонаправленные колебания цен на нефть, сохраняющийся высокий спрос на ОФЗ (рост индекса RGBI), а также налоговый период.

Участники рынка ожидают, что ситуация с Huawei может быть разрешена в рамках торгового соглашения между США и Китаем на саммите G20. Премьер – министр Великобритании Тереза Мэй покинет пост 7 июня. Свои обязанности она продолжит исполнять до избрания преемника. Индекс RGBI вырос до 139,15. Минфин РФ на последних аукционах продало ОФЗ на сумму 96.5 млрд руб., при общем спросе 241 млрд руб.

В понедельник, 27 мая, торги по нефти открылись снижением. В Азии Brent стоит $68,75 за баррель (-0,74%). Никаких новостей за падением не стоит. Цена корректируется после пятничного роста на американской сессии на 2,9%. Если сегодня она по итогам дня останется выше $68,19, то стоит ожидать её восстановления до $70,97. Если на тонком рынке падение усилится (в США и Британии выходной), то продавцы опять отгонят покупателей к $67,18 за баррель.

Компания Baker Hughes опубликовала еженедельный отчет по буровым установкам на территории США. За неделю до 24 мая количество нефтяных установок сократилось на 5 ед., до 797 шт. Количество газовых установок выросло на 1 ед., до 186 шт. Общее количество установок снизилось на 4 ед., до 983 шт.

На сегодня приходится пик налоговых платежей, поэтому сильного ослабления рубля не ожидаю. В Штатах и Великобритании биржи закрыты по случаю национальных праздников. Некому «кошмарить» внутренний валютный рынок. Пара доллар/рубль останется торговаться в диапазоне 64,15-64,92 руб. Факторы для выхода цены из указанного диапазона сейчас отсутствуют.