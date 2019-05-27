В начале новой недели перед открытием российского рынка внешний фон оцениваем как нейтральный. Индекс Мосбиржи начнет торги несколько ниже цены закрытия в пятницу из-за снижения цен на нефть и неоднозначной динамики азиатских площадок. Американские бенчмарки в последние дни консолидируются вблизи важных уровней поддержки – 2800 по S&P500 и 7300 по Nasdaq. На наш взгляд, вероятность закрепления ниже этих значений в рамках ближайших недель достаточно высока. Улучшить настроения инвесторов способен позитив от торговых отношений США и Китая, но рассчитывать на это сейчас сложно. Сегодня биржи США и Великобритании будут закрыты, поэтому ликвидность торгов по всему миру заметно сократится.

Частично поддержать рынки в начале недели может прогресс от переговоров лидеров США и Японии, стартовавших в субботу. Япония – это третья по величине экономика мира, поэтому при размытых перспективах сделки с Китаем соглашение с этой страной станет благоприятным итогом, но вряд ли достаточным для обновления максимумов американского рынка. К тому же, по мнению Трампа, сделка возможна лишь к августу.

Основными инфоповодами, которые повлияют на рынки в ближайшие дни, станет публикация ВВП США за 1 кв. 2019 в четверг, а также планируемое с 1 июня введение Китаем ответных пошлин на товары из США объемом примерно $60 млрд. Нефть, вероятно, продолжит снижение на фоне отсутствия перспектив в переговорах США и Китая, а также в случае продолжения роста запасов.

Объемный блок макростатистики по России был опубликован в пятницу. По оценкам МЭР, ВВП РФ в апреле ускорился до 1.6% в годовом выражении после слабого начала года, за 4 месяца 2019 ВВП вырос на 0.8%, что в рамках наших ожиданий. Оборот ритейла за январь-апрель прибавил всего 1.7%, то есть ниже уровня инфляции. Это будет сдерживать акции ретейлеров от продолжения роста. Лента способна на опережающую динамику после консолидации в руках нового владельца, но развитие компании также неустойчиво.

Отчет Трансконтейнера за 1 кв. 2019 оцениваем положительно – выручка увеличилась на 20% в годовом выражении, чистая прибыль почти в 2.3 раза. Дивдоходность по акциям компании превышает 7%, что также является фактором роста. Переизбрание Германа Грефа главой Сбербанка еще на 4 года станет положительным моментом для компании и ее акций. На текущий момент формируются условия для закрепления выше 236 руб. за обыкновенную акцию и продолжения роста. Сегодня ожидаем отчет ВТБ за 1 кв. по МСФО.