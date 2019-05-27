Инвесторы продолжают закладывать в стоимость UST ослабление монетарной политики ФРС – доходность UST’10 за неделю снизилась на 7 б.п. – до 2,32% годовых, обновив очередной минимум с начала года. На данное движение повлияла публикация протоколов к последнему заседанию американского ЦБ, а также невыразительной макростатистики.

Лучше рынка среди евробондов ЕМ остаются российские бумаги – доходность 10-летнего бенчмарка РФ снизилась за неделю на аналогичную величину – 7 б.п. – до 4,23% годовых. Бенчмарки Индонезии, ЮАР, Бразилии и Мексики продемонстрировали снижение доходностей на 1-6 б.п.

Кредитный спрэд к UST российских евробондов достиг 191 б.п.; потенциал компрессии спрэда по-прежнему сохраняется относительно значений начала 2018 года (170-175 б.п.). Вместе с тем, аппетит к риску на рынках выглядит нестабильно на фоне слабой макростатистики США, а также разногласий по торговым переговорам США-КНР.

Облигации

Прошедшая неделя для рынка ОФЗ выдалась крайне продуктивной – кривая госбумаг продемонстрировала снижение на 10-12 б.п.: доходность 5-летних ОФЗ снизилась на 12 б.п. – до 7,67% годовых, опустившись ниже текущего уровня ключевой ставки, 10-летнего бенчмарка – также на 12 б.п. – до 7,94% годовых.

В конце недели наблюдалась частичная фиксация прибыли инвесторов, чему способствовало ухудшение внешнего фона и снижение цен на нефть под уровень 70 долл./барр.

На текущей неделе ожидаем консолидацию госбумаг после прошедшего сильного роста – до заседания Банка России, на котором регулятор может снизить ставку остается еще 3 недели. Вместе с тем, потенциал снижения доходности 10-летнего бенчмарка все еще сохраняется – ожидаем ее снижения к заседанию ЦБ до 7,8%-7,85% годовых.

Роснано (–/–/BBB-) сегодня проведет сбор заявок на облигации серии БО-002Р01 объемом до 4,5 млрд.руб. Ориентир ставки купона — 8,90-9,10% (YTP 9,10-9,31%) годовых к погашению через 2,5 года. Текущий прайсинг предлагает премию к кривой ОФЗ в диапазоне 165-186 б.п. В начале апреля был размещен выпуск РОСНАНО, 08 с плавающей ставкой к кривой госбумаг с премией 157 б.п. Новый выпуск с фиксированной ставкой может быть интересен по нижней границе обозначенного прайсинга.

На текущей неделе ожидаем консолидацию рынка ОФЗ; сегодня активность на рынке будет низкой из-за выходных на внешних рынках.