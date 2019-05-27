Денежный рынок: однодневные ставки завершили неделю разнонаправленно
Однодневная ставка на межбанке снизилась еще сильнее, опустившись до 7,28% (-18 бп) на фоне продолжающегося увеличения объема свободных резервов в банковской системе. Основным источником поступлений ликвидности на прошлой неделе оказался бюджет, и остатки средств на корсчетах со среды держались вблизи 2,60 трлн руб. Для текущего периода усреднения это довольно высокий уровень, что, по нашим оценкам, помогает банкам сохранять значительный накопленный запас свободных резервов на уровне около 250 млрд руб. Между тем средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа (+14 бп) вернулась к уровню ключевой ставки, закрывшись вблизи оффера ЦБ. Мы полагаем, что такая ее динамика была обусловлена локальным избытком валютной ликвидности, который по-прежнему сохраняется на рынке. Сегодня стартует очередной период налоговых выплат, причем основные налоги будут выплачиваться корпоративным сектором два дня подряд. В ближайшие несколько дней ставки вырастут, однако мы полагаем, что накопленный объем ликвидности не позволит RUONIA подняться выше ключевой ставки.
В других ставках изменения были довольно ограниченными. 3-месячная MosPrime опустилась до 8,20% (-1 бп), ставки процентных свопов снизились на 2–3 бп. Самые значительные изменения в пятницу были зафиксированы в длинных ставках NDF, которые снизились на 5–10 бп, тогда как ближний отрезок и середина кривой кросс-валютных свопов сместились вниз на 2–4 бп. Сегодня рынок США будет закрыт по случаю Дня поминовения, так что значительных изменений мы не ожидаем.
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