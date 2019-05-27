В пятницу Росстат опубликовал данные по динамике ключевых экономических индикаторов за апрель. Как мы уже писали, в прошлом месяце темпы роста промышленного производства увеличились до 4,6% (здесь и далее – год к году) с 1,2% месяцем ранее благодаря значительному ускорению в обрабатывающем секторе. Рост оборота розничной торговли замедлился до 1,2% с 1,6% в марте из-за нарастающего торможения в торговле продовольственными товарами и напитками. Грузооборот транспорта в апреле прибавил 2,3% после увеличения на 2,6% в марте. При этом перевозки по железной дороге прибавили 3,6%, а объемы трубопроводного транспорта сократились на 0,1% на фоне сообщений о поставках некачественной нефти в сопредельные страны. Объем строительных работ остался на уровне апреля прошлого года после роста на 0,2% в марте. При этом ввод жилья увеличился в апреле сразу на 6,7% по сравнению с плюс 0,6% в предыдущем месяце. Платные услуги населению прибавили 0,6% после мартовского сокращения на 0,3%. Производство сельскохозяйственной продукции в апреле выросло на 1,4% после плюс 1,5% месяцем ранее. Реальные зарплаты увеличились на 1,6% против роста на 2,3% в марте. Безработица в апреле осталась на уровне предыдущего месяца (4,7% экономически активного населения).

Ожидаем возвращения темпов экономического роста в интервал 0,5–1% в ближайшие месяцы. Согласно нашим расчетам, в апреле рост российского ВВП ускорился до 1,9% с 0,5% в 1 кв. текущего года. При этом резкое увеличение темпов роста экономики практически полностью обеспечено за счет рывка в обрабатывающей промышленности. Как мы уже писали, мы ожидаем, что темпы роста промпроизводства в краткосрочной перспективе значительно снизятся в результате так называемого календарного фактора на фоне отсутствия роста уверенности производителей. Несмотря на умеренные темпы роста реальной заработной платы, потребительский спрос продолжает оставаться слабым, что косвенно свидетельствует о продолжающемся сокращении реальных доходов населения в результате обвального падения доходов от аренды и малого бизнеса. Мы полагаем, что основным негативным фактором, сдерживающим рост экономики, продолжают оставаться последствия повышения налоговой нагрузки в начале года, которые будут ощущаться, по крайней мере, еще несколько месяцев. Недавнее усиление торгового противостояния между США и Китаем может еще больше усилить замедление глобальной экономики, что вызовет дальнейшее торможение экономической активности в России. Тем не менее, при условии отсутствия новых внешних шоков мы допускаем умеренное увеличение темпов экономического роста в 4 кв. 2019 г. благодаря адаптации бизнеса к произошедшим в начале нынешнего года изменениям. Незначительный позитивный эффект, с нашей точки зрения, может быть также обеспечен за счет начала реализации национальных проектов. Согласно нашему прогнозу, в текущем году экономика РФ прибавит 0,7%.