Судя по апрельским данным Росстата, потребительский спрос продолжает расти достаточно слабыми темпами: оборот розницы и платных услуг населения, по нашим расчетам, вырос на 1,1% г./г. в апреле (столько же и в марте). В последние месяцы годовые цифры как по потреблению, так и по зарплатам ухудшились, что в целом можно объяснить высокой базой прошлого года (из-за предвыборных расходов бюджета), а также сдерживающим эффектом от НДС (из-за которого повысилась инфляция).

При этом если обратить внимание на сезонно сглаженную динамику реальных темпов роста потребительских расходов, то в последние месяцы она практически не изменилась, т.е. при ее сохранении на текущих уровнях к концу года мы увидим небольшое ускорение годовой динамики потребительских расходов до 2% г./г. Так, например, уже в апреле отсутствие эффекта высокой базы подтолкнуло годовые цифры по зарплате вверх (в прошлом году весь 1 кв. они росли аномально высокими темпами из-за предвыборных индексаций).

Тем не менее, мы полагаем, что в отсутствие явных факторов (таких как увеличение темпов индексации зарплат в госсекторе и/или рост социальных трансфертов) потребительский спрос не сможет ускориться. Пока текущую слабость его подтверждают вялая динамика среднего чека ритейлеров (его рост не превышает инфляцию).

Промышленность: удивительные изменения в добыче

Интересные изменения произошли в ходе недавнего исправления Росстатом ошибок в данных по промышленности. Напомним, что в предварительном отчете ведомство опубликовало цифру по росту добычи полезных ископаемых в 6% г./г. за апрель, однако после исправления ошибок она была снижена до 4,2% г./г. При этом существенному пересмотру подверглись данные по добыче нефти и газа: в новой версии данных добыча газа выросла на 2,6% г./г. (вместо 16% г./г.), нефти и конденсата — на 2,5% г./г. (вместо 7,4%).

По нашим оценкам, доля нефти и конденсата в добыче полезных ископаемых занимает около 70%, газа – около 15%, остальное (15%) приходится на прочие полезные ископаемые (прежде всего, уголь и железную руду). По старым данным, нетрудно вычислить, что рост добычи прочих полезных ископаемых в апреле составлял в среднем минус 10% г./г. С обновленными данными эта цифра сменила минус на плюс (+13,7% г./г.), хотя в качестве причины исправления ошибки Росстат указывал неточные данные одного из добывающих предприятий в ЯНАО. На наш взгляд, исправление ошибок не должно было повлиять на показатели добычи абсолютно разных видов ископаемых.