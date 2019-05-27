На минувшей неделе глобальные рынки снижались. Процесс торговых переговоров между США и Китаем сложно назвать существенным, обе стороны выдерживают жесткие позиции, и вероятность заключения сделки до конца года выглядит очень невысокой. При этом в соглашение, как ожидается, будут включены пункты, регулирующие деятельность Huawei. Введение санкций против китайской компании отложено на 90 дней и, очевидно, будет также предметом торга. А чем больше предметов для торга, тем больше потенциальных источников риска для глобальных рынков.

Стоит отметить, что торговые переговоры США ведут и с другими странами, например Японией. Но там, судя по заявлениям сторон, удается пока вполне успешно договариваться. Тем не менее это направление, а также торговые отношения США и Евросоюза также потенциально могут дать поводы для серьезных рыночных движений.

В опубликованных протоколах предыдущего заседания ФРС сохраняется мягкий тон, регулятор будет проявлять максимум терпения в вопросах определения ставок, и на текущий момент нет оснований ни для их снижения, ни для повышения. На предыдущей неделе вышли очень слабые данные по PMI, а также оценки динамики заказов товаров длительного пользования, в апреле они показали нулевую динамику против ожиданий роста, а без учета военных заказов и вовсе сократились на 2,5%.

Ухудшение опережающих показателей вызывает некоторую тревогу. На следующей неделе будут опубликованы данные по динамике потребительских расходов и уточненные данные по ВВП за первый квартал. В текущих условиях эти данные могут быть восприняты рынком с повышенным вниманием.

Состоялись выборы в Европарламент: согласно предварительным данным, проевропейские партии сохранят большинство, поэтому на уровне руководства ЕС существенных изменений не ожидается. Тем не менее на уровне отдельных государств возможны перемены, ощутимое усиление «евроскептиков».

Мэй объявила об отставке с 7 июня в результате очередного поражения при согласовании соглашения о выходе из ЕС в британском парламенте.

В ближайшее время определится новый глава Консервативной партии, который будет дальше разбираться с Brexit. Неопределенность растет… Пока не будет выбран новый премьер-министр, возможно, процесс выхода из ЕС лишится хотя бы части неопределенности, что будет даже позитивно для рынков.

Между тем индексы PMI по еврозоне вышли хуже ожиданий, показатель промышленного сектора опустился до 47,7, указывая на сильные негативные ожидания в среднем по экономике.

Российский рынок на минувшей неделе рос вопреки глобальному пессимизму и коррекции в нефти. Наблюдаются значительные притоки на российский фондовый рынок, что, видимо, связано с тишиной по поводу возможных санкций со стороны США.

Макростатистика по России на прошлой неделе вышла довольно неплохой. Промпроизводство +4,6% (ожидалось +2,0%), розничные продажи +1,2% (ожидалось 1,4%), безработица остается на уровне 4,7%, рост ВВП в апреле, по оценке Минэкономразвития, составил 1,6%.

При этом инфляция замедлилась до 5,1–5,2% (расчет на основе недельных оценок), увеличивая вероятность скорого снижения ключевой ставки ЦБ РФ.