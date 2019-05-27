На прошлой неделе торговое противостояние США и Китая вновь стало основной темой для глобальных финансовых рынков. По всей видимости, стороны все еще далеки от компромисса (в частности, США продолжает оказывать активное давление на Китай). На таком фоне аппетит к рисковым активам в глобальном масштабе спадал. Индекс акций S&P 500 снизился на 1,2%, котировок нефти – почти на 5%. Ставки по 10-летним гособлигациям США практически достигли уровня 2,3% (2,4% неделей ранее), что обеспечило умеренную поддержку облигациям развивающихся рынков. Индексы облигаций развивающихся рынков, в том числе российские евробонды, завершили неделю в небольшом плюсе.

На глобальных рынках в фокусе остается торговая война США и Китая. Дальнейшее развитие этой темы способно серьезно повлиять на настроения инвесторов в разные классы активов, включая валюты и облигации развивающихся рынков.

Российский рынок

Рублевому рынку облигаций поддержку оказывали ожидания сокращения предложения ОФЗ на аукционах Минфина. Можно было наблюдать дальнейшее снижение ставок вдоль всей кривой ОФЗ. Индексы государственных и корпоративных облигаций МосБиржи прибавили 0,8% и 0,5% соответственно. Выросла активность на первичном корпоративном рынке. Облигации размещали ГПБ, «Совкомбанк», «Транснефть» и ФПК.

На рублевом долговом рынке сохраняется интерес к облигациям со стороны инвесторов-нерезидентов, а также в центре внимания остается приближающееся заседание ЦБ РФ (14 июня), на котором регулятор может перейти к снижению ключевой ставки.

Рубль

На прошедшей неделе рубль двигался в целом вслед за остальными валютами ключевых развивающихся рынков: индекс EMCI вырос на 0,6%, рубль укрепился на 0,3% к доллару. В ближайшее время сохраняем целевой диапазон курса национальной валюты в 64-65 рублей за доллар, при этом высокий интерес нерезидентов к ОФЗ может продолжить оказывать поддержку российской валюте.